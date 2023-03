‘De halvefinaleplaats van Spakenburg is geen sprookje, maar een ramp’

Maandag, 6 maart 2023 om 14:34 • Noel Korteweg

Hugo Borst vindt het ‘een ramp’ dat SV Spakenburg in de halve finale van de TOTO KNVB Beker staat. De columnist van het Algemeen Dagblad is van mening dat Nederland ‘voor aap staat’ met een amateurploeg bij de laatste vier in het bekertoernooi. “Het had FC Groningen of FC Utrecht moeten zijn”, aldus Borst in zijn column.

De ploeg van Chris de Graaf verraste dit seizoen vriend en vijand door de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. VV TEC (2-1), FC Groningen (2-3), VV Katwijk (1-1, 4-1 n.s.) en FC Utrecht (1-4) werden achtereenvolgens verslagen door de amateurs van Spakenburg voordat de loting afgelopen zaterdag duidelijk maakte dat PSV de tegenstander is in de halve finale. Heel Nederland spreekt van ‘een voetbalsprookje’, maar daar gaat Borst niet in mee. “Het is geen sprookje, het is een ramp”, zegt de columnist.

“Ik denk er het mijne van. Ajax, Feyenoord, PSV én Spakenburg. Dik verdiend, hoor. Maar voor het aanzien van het profvoetbal in Nederland sta je met Spakenburg bij de laatste vier voor aap. Het had FC Groningen of FC Utrecht moeten zijn, al werden die clubs overtuigend verslagen”, vervolgt Borst zijn column. “Stel dat het slappe PSV in de halve finale verliest, dan speelt Spakenburg de finale van de KNVB Beker in De Kuip. Die wedstrijd is op zondag.” In de statuten van de amateurclub staat dat er – vanwege religieuze redenen – op zondag geen wedstrijden gespeeld mogen worden. “Ik wed dat de KNVB de Spakenburgse zondagsheiliging zal eerbiedigen”, aldus Borst.

Het was de grote droom van De Graaf en van enkele spelers dat Spakenburg in de halve finale van het bekertoernooi werd gekoppeld aan Feyenoord in De Kuip. De loting maakte echter duidelijk dat de amateurs het in eigen huis gaan opnemen tegen PSV, waardoor de andere halve finale bestaat uit Feyenoord en Ajax. De duels worden op 4, 5 of 6 april gespeeld. De bekerfinale in De Kuip wordt normaal gesproken op zondag 30 april afgewerkt, maar de KNVB liet al doorschemeren dat bij een eventuele finaleplaats voor Spakenburg overlegd kan worden over een andere datum.