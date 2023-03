Grootste criticaster van Erik ten Hag vindt dat hij per direct op moet stappen

Maandag, 6 maart 2023 om 13:39 • Guy Habets

Piers Morgan heeft de oorwassing van Manchester United op bezoek bij Liverpool (7-0) aangegrepen om zijn mening over trainer Erik ten Hag weer eens te ventileren. De Britse journalist, die te boek staat als Arsenal-fan maar ook een zwak heeft voor Cristiano Ronaldo, meldde via Twitter dat 'karma iets grappigs' is en vroeg zich af waarom Ten Hag nog niet opgestapt is als trainer van the Mancunians.

United kreeg zondagmiddag een ongekend pak op de broek op Anfield. Mede door twee doelpunten van Cody Gakpo, die in de zomer nog begeerd werd door Ten Hag en the Red Devils, won Liverpool met 7-0 van de aartsrivaal. Dat leidde tot een storm aan reacties op de sociale media en vooral de berichten van Morgan vielen op. De bekende Britse interviewer staat niet te boek als groot fan van Ten Hag en greep de nederlaag tegen Liverpool aan om zich negatief uit te laten over de Tukker.

Eerst postte Morgan een foto van Ronaldo in een shirt van United en later op de avond kwam daar een bericht bij met een afbeelding van de journalist en de Portugese sterspeler. De begeleidende tekst bij de tweede foto was 'karma is een grappig iets', daarmee doelend op het gedwongen vertrek van Ronaldo bij United. Volgens de aanvaller van Al-Nassr werd hij naar de uitgang gedirigeerd door de clubleiding en door Ten Hag, die zelfs een gebrek aan respect verweten werd.

Maandagochtend deed Morgan er nog een schepje bovenop. In een nieuw bericht op Twitter vroeg de journalist zich af waarom Ten Hag nog steeds de trainer van United is. "Is hij nog niet opgestapt? Hoe kan een manager van Manchester United een catastrofaal slechte prestatie en bijbehorend resultaat overleven?" De berichten van de journalist leveren, zoals wel vaker, veel weerstand op. Fans van de rode club uit Manchester staan achter Ten Hag en vinden het sneu dat Morgan na één slecht resultaat plots weer van zich doet spreken.