Shakhtar Donetsk kent grote personele problemen voor treffen met Feyenoord

Maandag, 6 maart 2023 om 13:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:45

Shakhtar Donetsk treedt donderdag in de achtste finale van de Europa League met een gehavende selectie aan tegen Feyenoord. De Oekraïners kampen met een enorme blessuregolf. Voor het heenduel met de ploeg van trainer Arne Slot heeft Shakhtar naar verwachting slechts twee fitte verdedigers beschikbaar.

Shakhtar boekte sinds de hervatting van de tweede seizoenshelft twee overtuigende zeges. Na een 1-4 overwinning op FK Minaj, werd er zondag met maar liefst 0-7 gewonnen van Metalist 1925. Van de vier verdedigers die in het meest recente competitieduel speelden, is er donderdag slechts één beschikbaar. "We hebben een probleem achterin en we zijn nog steeds aan het puzzelen over hoe we dat kunnen oplossen", vertelt trainer Igor Jovicevic op de clubwebsite. "We zijn beide backs kwijt, Yukhym Konoply en Bogdan Mykhaylichenko, en missen ook centrale verdedigers Valeriy Bondar en Eduard Kozik door een schorsing.”

Jovicevic kan ook nog niet beschikken over Maryan Faryna. De negentienjarige centrumverdediger is pas net hersteld van een blessure, terwijl Mykola Matvienko zondag ontbrak vanwege ziekte. “Van onze verdedigers kunnen we alleen rekenen op Lucas Taylor en Yaroslav Rakitskyi", geeft de 49-jarige oefenmeester aan. “De komende vier dagen moeten we uitvinden hoe we een degelijk en competitief elftal kunnen opstellen tegen een zeer sterke tegenstander.”

Jovicevic kan zich na de twee ruime zeges richten op het duel van donderdagavond tegen Feyenoord. Vanwege de oorlog in Oekraïne werkt Shakhtar de heenwedstrijd af in het stadion van de Poolse voetbalclub Legia Warschau. Jovicevic is beducht voor de Rotterdamse opponent. “Ik heb de wedstrijd van Feyenoord (tegen FC Groningen, red.) gezien. Ik zag hun tempo, hun uitblinkers... Het gaat lastig worden voor ons. Maar wij geloven dat het onmogelijke mogelijk kan worden, dus we zullen ervoor vechten. Dat is het minste wat we kunnen doen.”