NAC Breda hakt knoop door en pakt Odysseus Velanas aanvoerdersband af

Maandag, 6 maart 2023 om 13:00 • Jordi Tomasowa

Odysseus Velanas is niet langer de aanvoerder van NAC Breda, zo meldt trainer Peter Hyballa tegenover BN DeStem. De 24-jarige aanvallende middenvelder liet drie weken geleden weten zijn aflopende verbintenis niet te verlengen. Velanas sloeg een ‘ultiem bod’ om langer in het Rat Verlegh Stadion te blijven af.

“Dit hebben we samen met Ody besloten", vertelt trainer Peter Hyballa aan de krant. “Deze week heb ik met hem gesproken. Iedereen weet dat ik een goede relatie heb met Ody, dat kwam in het gesprek ook duidelijk naar voren. Hij is een individuele speler met een vrije geest. Hij reageerde er heel goed op. Voor hem is dit ook een opluchting en de beste oplossing na alles wat er is gebeurd de laatste tijd.”

Velanas vertrekt aan het einde van het seizoen transfervrij bij NAC. De huidige nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie maakte drie weken geleden in een persbericht duidelijk dat Velanas ‘binnen de ruimte van het salarishuis van NAC het hoogst mogelijke salaris werd voorgehouden’. De rechtspoot, die in de zomer van 2021 transfervrij overkwam van FC Utrecht, is een vaste waarde dit seizoen bij NAC. Velanas was in 26 wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 4 assists en dus waren de Brabanders er alles aan gelegen om zijn aflopende verbintenis te verlengen om zo een transfervrij vertrek te voorkomen.

Een akkoord werd echter niet bereikt omdat de speler volgend seizoen per se Eredivisie-voetbal wil spelen. “Die zekerheid kan NAC hem op dit moment nog niet bieden”, liet de Parel van het Zuiden weten op de clubwebsite. Technisch directeur Peter Maas vond het jammer dat er geen overeenkomst is bereikt. “Maar zo kan het helaas gaan. We maken het seizoen nu af met Ody en rekenen op zijn optimale inzet in de komende maanden.”