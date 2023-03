Dit is wat Feyenoord in 2023 nu al beter doet dan in de afgelopen negen jaar

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 24 in cijfers.

De titelstrijd wordt steeds spannender en dat was dit weekend te merken aan de drie topclubs. Feyenoord, Ajax én PSV wonnen zeer moeizaam en mochten in hun handjes knijpen met de 1-0 zege die ze alle drie boekten, omdat het balletje met wat meer pech ook zomaar verkeerd had kunnen vallen. Zo speelde Feyenoord ruim een half uur tegen tien man na een zeer discutabele rode kaart voor Isak Määttä van FC Groningen, rekte Ajax zo veel mogelijk tijd om de overwinning op NEC uit het vuur te slepen en kreeg PSV op bezoek bij RKC Waalwijk de bal niet vaker dan één keer langs prima keepende Etiënne Vaessen, waardoor er van alles mogelijk bleef. Hoe moeizaam het ook ging, op de ranglijst veranderde er niks en dus blijven de beste papieren in handen van Feyenoord.

Feyenoord kan altijd op de Arne Slot-fase vertrouwen

87 minuten lang had Feyenoord het lastig met FC Groningen. Ook tien noorderlingen hielden een half uur lang stand in De Kuip, totdat Oussama Idrissi met zijn eerste Eredivisiegoal sinds 18 september 2022 de ban brak voor de Stadionclub. Dat die goal weer in de slotfase viel, is geen toeval of geluk meer. Voor de vierde keer dit kalenderjaar kwam Feyenoord na de 85e minuut op gelijke hoogte of op voorsprong en dat is nu al het hoogste aantal voor de Rotterdammers in een kalenderjaar sinds 2014, toen dat in een heel jaar ook vier keer lukte. Het geeft wel aan dat het makkelijk winnen van wedstrijden een stap is die de mannen van Slot nog moeten zetten.

Dusan Tadic is nog altijd de talisman die Ajax nodig heeft

De kritiek op Dusan Tadic klonk nog nooit zo luid tijdens zijn periode bij Ajax als dit seizoen. De Servische captain zou te oud zijn, het niveau niet meer aankunnen en rijp zijn voor een reservebeurt. Tadic lacht erom en de cijfers geven hem, zeker in 2023, gelijk. Tegen NEC creëerde de ervaren linkspoot maar liefst acht kansen, waaronder de assist op de enige goal van Mohammed Kudus, en er zijn maar weinig spelers die dusdanig hoge creatieve statistieken kunnen overleggen. Sterker nog: in 2023 gebeurde het maar vier keer dat een speler acht kansen creëerde in een Eredivisieduel en drie van de vier keer was dat Tadic. Ajax kan nog steeds niet zonder zijn aanvoerder.

Het aluminium staat ditmaal geen succes van PSV in de weg

Voor het eerst sinds 6 november 2022, bijna vier maanden geleden, won PSV weer eens een uitwedstrijd. Het scheelde echter niet veel of het bezoek aan Waalwijk had weer een sof opgeleverd, mede door de gemiste kansen en het goede keeperswerk van Vaessen. De Eindhovenaren raakten ook het aluminium en dat was zeker niet voor de eerste keer dit seizoen. Al 23 keer werd paal of lat geraakt en dat is het hoogste aantal voor PSV sinds het begin van het volledig analyseren van de wedstrijden in de Eredivisie in 2010. Nu kwam het de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij een keer niet duur te staan en dus doet PSV, met het nodige pech her en der, toch nog steeds mee.

Uitgelicht: de vormdip van Sean Klaiber en FC Utrecht

Het was een dramatische week voor alles wat FC Utrecht liefheeft. De club werd midweeks vernederd door Spakenburg (1-4) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker en daar kwam vrijdagavond nog eens een 1-2 nederlaag in de competitie tegen Fortuna Sittard bij. De onvrede bij de achterban is groot, ook over de prestaties van Sean Klaiber. De rechtsback keerde terug in de Domstad na een periode bij Ajax, maar kan zich allesbehalve onderscheiden. Tegen Fortuna kwam Klaiber zelfs tot een passnauwkeurigheid van maar 69 procent en maar liefst dertig keer balverlies. Zulke lage cijfers liet hij in de afgelopen vier jaar niet noteren.