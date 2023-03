Verbijstering om Oranje-afscheid De Jong: ‘Hij denkt beter te zijn dan hij is'

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hebben met verbazing gekeken naar Luuk de Jong, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt als Oranje-international. De analisten vinden het onbegrijpelijk dat de 32-jarige spits afscheid neemt van het Nederlands elftal. “Voor Oranje bedankt je niet”, zeiden de oud-internationals bij Studio Voetbal.

De Jong liet afgelopen vrijdag via sociale media weten dat hij een punt zet achter zijn interlandcarrière. De aanvoerder van PSV vindt het na twaalf jaar wel welletjes geweest. “Voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV”, gaf De Jong als uitleg. Van der Vaart snapt die beslissing niet. “Je mag voor het Nederlands elftal spelen... Als kleine jongen droom je daarvan. En zo fit als Luuk nog is. Dan ga je daar toch nooit voor bedanken?”

Na afloop van RKC – PSV (0-1) liet De Jong wel doorschemeren dat hij misschien door was gegaan als bondscoach Ronald Koeman hem als vaste kracht had gezien. “Als ik basisspeler zou zijn geweest, zou het natuurlijk een ander verhaal zijn geweest” verklaarde De Jong in gesprek met de NOS. “Ja, dat speelt wel een beetje mee. Je geeft toch heel veel tijd eraan weg. Het is een hele eer, absoluut, maar als je vaak op de bank zit, dan knaagt dat aan je.”

Van der Vaart ziet een groot verschil in de huidige selectie van Oranje en twintig jaar geleden, toen er nog topspitsen op het veld stonden in het shirt van het Nederlands Elftal. “Ik neem Pierre altijd als voorbeeld”, begon de 109-voudig international. “Pierre zat altijd achter Ruud van Nistelrooij, Patrick Kluivert, Roy Makaay hing er nog bij... Maar Pierre wist zijn rol en was de beste pinchhitter op dat moment. Luuk denkt nu dat hij beter is dan dat hij is, ook omdat je nu geen Van Nistelrooij of Kluivert hebt. En daar gaat het mis. In de rol van Pierre is hij nog steeds de allerbeste.”

Ook Van Hooijdonk zat aan tafel bij Studio Voetbal. De oud-spits is eveneens van mening dat je voor het Nederlands elftal niet bedankt. "Het gaat je overkomen dat je niet meer geselecteerd wordt, maar voor bedanken is de eer veel te groot. Ik ben verbaasd. Je moet je plaats weten, dat is heel belangrijk, maar het is toch mooi om nog steeds bij het Nederlands elftal te mogen zijn?"