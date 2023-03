Hoop op langer verblijf Ajax: ‘Zit hier goed, dat is voor mij het belangrijkste’

Maandag, 6 maart 2023 om 11:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:49

Ajax mag hopen op een langer verblijf van Jurriën Timber. De 21-jarige verdediger sluit niet uit ook volgend seizoen in de Johan Cruijff ArenA te spelen. Afgelopen zomer stond Timber in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, maar achtte hij zichzelf nog niet per se rijp voor een buitenlandse transfer.

“Je weet nooit wat er op je pad komt”, zegt Timber tegenover Ajax Life. “Afgelopen zomer was er interesse, maar heb ik de keuze gemaakt bij Ajax te blijven. Komende zomer zal ik weer kijken wat de opties zijn en een keuze maken. Ik zit bij Ajax goed, dat is voor nu het belangrijkste.” Timber ondertekende in augustus nog een nieuw contract tot de zomer van 2025.

De multifunctionele verdediger laat tevens weten blij te zijn met de tijdelijke aanstelling van John Heitinga als trainer van de Amsterdammers. Eind januari besloot de clubleiding Alfred Schreuder vanwege tegenvallende resultaten op straat te zetten. “We zijn nu met een nieuw hoofdstuk bezig, met Heitinga. Dat gaat goed. Er is plezier in de groep, er zit energie in de wedstrijden. Heitinga zit er kort op.”

Timber werkte eerder in de jeugdopleiding van Ajax al samen met Heitinga en was daardoor al bekend met de werkwijze van zijn trainer. “Ik had niet anders verwacht dan dat hij er kort op zou zitten. Hij eiste toen veel van mij, dat bracht me naar een hoger niveau. Nu doet hij dat weer. Dat is alleen maar goed.” Timber is dit seizoen reserve-aanvoerder bij Ajax. Hij heeft het idee dat spelers ook daadwerkelijk naar hem luisteren. “Ondanks dat ik zelf nog vrij jong ben, heb ik al de nodige ervaring. Leeftijd zegt niet altijd iets; Matthijs de Ligt was achttien toen hij de eerste aanvoerder werd.”