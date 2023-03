Willem van Hanegem ziet twee spelers die niet hadden misstaan bij Oranje

Maandag, 6 maart 2023 om 11:47 • Guy Habets • Laatste update: 11:47

Willem van Hanegem is het grotendeels eens met bondscoach Ronald Koeman als het gaat om de samenstelling van de selectie van het Nederlands elftal. Dat schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De keuzeheer maakte afgelopen vrijdag een voorselectie bekend en De Kromme noemt dat 'een logische lijst'. Toch zijn er twee spelers die Van Hanegem wel in het Nederlands elftal had willen zien.

Oranje speelt eind maart twee EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Frankrijk en tegen Gibraltar. Koeman maakte de voorselectie voor die duels afgelopen vrijdag bekend en Van Hanegem nam de lijst goedkeurend door. "De eerste selectie van Ronald Koeman was een logische lijst met namen, dacht ik", zo meldt de voormalig middenvelder in het AD. "Je kunt nog denken aan Jerdy Schouten die het echt goed doet in de Serie A en als ik in Zeist werkte, zou ik ook Crysencio Summerville in de gaten gaan houden."

De aanvaller van Leeds United, die in Nederland voor Feyenoord, FC Dordrecht en ADO Den Haag speelde, maakt indruk in de Premier League en kwam in zestien competitiewedstrijden dit seizoen al tot vier goals en een assist. "Hij is zo veel beter geworden daar bij Leeds en hij heeft iets dat nog niet echt in de selectie zit", zo oordeelt Van Hanegem. "Dan gaat het om snelheid, beweeglijkheid en het vermogen om een man uit te spelen."

De kleine rechtsbuiten moet echter nog steeds op zijn eerste oproep wachten. Schouten werd onder Louis van Gaal al eens bij het Nederlands elftal gehaald en debuteerde op 8 juni 2022 tijdens het met 1-2 gewonnen uitduel met Wales in het kader van de Nations League. Omdat Van Gaal niet helemaal tevreden was over Schouten, ondanks een assist van de blonde middenvelder, keerde hij daarna niet meer terug in Oranje. Bij Bologna maakt de spelmaker uit Hellevoetsluis wekelijks onderdeel uit van de basiself.