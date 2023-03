Potentiële Oranje-klant baalt van keuze Koeman: ‘Zat er stiekem op te hopen’

Maandag, 6 maart 2023 om 12:09 • Davey de Laat • Laatste update: 12:09

Nick Olij zat vrijdagmiddag niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman heeft vijf keepers opgeroepen, maar voor de 27-jarige goalie van Sparta was geen plek. Mario Been liet onlangs bij Voetbalpraat al de naam van Olij als kandidaat vallen. De doelman rekende zelf niet op een oproep, maar hoopte het stiekem wel. “Ik denk dat je altijd mag dromen”, zei hij na afloop van Excelsior - Sparta (1-4).

Sparta heeft na de 1-4 overwinning op Excelsior maar één punt minder dan nummer vijf FC Twente. De Rotterdammers verloren de laatste twee wedstrijden van Ajax (4-0) en FC Utrecht (0-3), maar hebben de stijgende lijn weer te pakken. Olij heeft met Lars Unnerstall de meeste clean sheets in de Eredivisie. “Ik denk dat je altijd mag dromen van een uitverkiezing voor Oranje, dat is ook goed. Voor mij is het heel simpel. Ik moet nog belangrijker worden voor het elftal, nog vaker de nul houden en wie weet komt ooit mijn kans.”

Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Kjell Scherpen (Vitesse), Bart Verbruggen (Anderlecht) en Andries Noppert (sc Heerenveen) zitten wél bij de voorselectie. Laatstgenoemde is echter waarschijnlijk niet op tijd fit voor komende interlandperiode. Door de blessure van Noppert zag Olij zijn kans om opgeroepen te worden. “Je denkt: misschien komt die kans wel. Andries en Justin zijn geblesseerd, dan ga je stiekem wel een beetje hopen. Helaas valt die keuze niet op mij, maar het is niet anders.”

Reactie Maurice Steijn

“De bondscoach heeft andere keuzes gemaakt”, zei trainer Maurice Steijn vrijdag. “Een voorselectie van Nick had zeker gekund. Ik snap dat hij teleurgesteld is. Het had sowieso mooi geweest om een keeper van Sparta in de voorselectie terug te zien. Wie weet komt die kans er nog een keer. De bondscoach zal zo z’n redenen hebben om tot zijn keuzes te komen.”