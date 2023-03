ESPN en kijkers van Klassieker ondervinden opnieuw hinder van maatregelen

Maandag, 6 maart 2023 om 11:01 • Guy Habets

Het veld van De Kuip zal tijdens de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax opnieuw omgeven zijn door metershoge veiligheidsnetten. Dat weet 1908.nl te melden. Om de veiligheid van alle spelers in het stadion van Feyenoord te kunnen waarborgen, zullen dezelfde maatregelen gelden als tijdens de competitiewedstrijd tussen de twee aartsrivalen. Dat betekent dat ESPN en de tv-kijkers daar weer de gevolgen van zullen ondervinden.

Bronnen melden aan 1908.nl dat Feyenoord van plan is om precies hetzelfde te doen als op 22 januari, toen Ajax in competitieverband naar Rotterdam-Zuid kwam (1-1). Die wedstrijd kon zonder noemenswaardige incidenten doorgang vinden en dus hoopt de Stadionclub op dezelfde manier ook een veilig verloop van de halve finale in de TOTO KNVB Beker te kunnen garanderen. Dat betekent dat er weer veiligheidsnetten rond het veld staan en dat De Kuip bewaakt zal worden door de nodige politie-agenten en ME'ers.

Door het plaatsen van de netten moet ESPN de camera's in De Kuip wederom op een andere plek hangen en dat zal betekenen dat de wedstrijd opnieuw lastiger te volgen is voor de kijkers thuis. De hoofdcamera zal naar alle waarschijnlijkheid opnieuw aan de rand van het dak gemonteerd worden, waardoor het zicht in elk geval niet belemmerd wordt door de netten. In januari leverde dit echter alsnog vele klachten aan het adres van de zendgemachtigde op.

De halve finales in het bekertoernooi kunnen op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 april gespeeld worden. De KNVB zal spoedig bekendmaken wanneer de Klassieker en de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV, de andere halve eindstrijd, afgewerkt zullen worden. Voor die tijd komt Feyenoord in het kader van de competitie nog op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. De cruciale wedstrijd voor de titelstrijd staat voor zondag 19 maart op de planning en als beide ploegen komend weekend geen punten verspelen, staat dan de koppositie op het spel.