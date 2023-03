‘Gouden Generatie’ ten einde: na Hazard stopt volgende Rode Duivel

Maandag, 6 maart 2023 om 10:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:16

Toby Alderweireld zet per direct een punt achter zijn interlandcarrière, zo meldt hij op Twitter. De 34-jarige centrumverdediger speelde tot nog toe 127 interlands voor de Rode Duivels. Alderweireld wil zich naar eigen zeggen focussen op de prestaties met zijn club Royal Antwerp.

"Als kleine jongen droomde ik ervan om voor de nationale ploeg te spelen", laat de oud-Ajacied weten. "Ik ben dankbaar en trots dat deze droom werkelijkheid is geworden. Met pijn in het hart kondig ik bij deze aan dat ik per direct stop als international. Het is nu weer tijd om aandacht te besteden aan mijn fantastische gezin en mij volledig te focussen op mijn rol bij Royal Antwerp. Een ontzettend moeilijke beslissing, maar voor mij wel de juiste op dit moment."

De beslissing van de ervaren verdediger mag enigszins verrassend worden genoemd. In december zei hij op een persconferentie ook na het WK in Qatar beschikbaar te blijven voor de nationale ploeg. Vorige week liet Alderweireld in een interview met Het Nieuwsblad echter al weten dat hij het belang van zijn club altijd boven De Rode Duivels zou plaatsen.

Bedankt allemaal - Merci à tous - Thank you all. ?????? pic.twitter.com/BsVTWjvcYZ — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) March 6, 2023

Alderweireld maakte zijn debuut voor de nationale ploeg in mei 2009 tijdens de Kirin Cup in Japan tegen Chili. In totaal kwam hij tot 127 interlands en was hij met België actief op de WK's van 2014, 2018 en 2022. Ook maakte hij op de EK’s van 2016 en 2020 deel uit van de nationale ploeg. Als Belgisch international kwam hij in totaal vijf keer tot scoren. Het hoogtepunt van zijn interlandcarrière beleefde hij in 2018, toen hij op het WK in Rusland met België derde eindigde.

Alderweireld is de volgende speler van de 'Gouden Generatie' die stopt. Eden Hazard zette na het teleurstellend verlopen WK in Qatar ook al een punt achter zijn interlandcarrière. Na het WK, waar België niet verder kwam dan de groepsfase, stapte bondscoach Roberto Martínez op. Domenico Tedesco werd vorige maand aangesteld als zijn opvolger.