Recordnederlaag in de Keuken Kampioen Divisie levert trainersontslag op

Maandag, 6 maart 2023 om 10:21 • Guy Habets

Jack de Gier is niet langer de trainer van FC Den Bosch. Dat meldt de club via de officiële kanalen. Het besluit van het bestuur is geen verrassing na de oorwassing van afgelopen vrijdag op bezoek bij PEC Zwolle, toen de Brabanders met maar liefst 13-0 onderuit gingen. De Gier zou na dit seizoen al stoppen in De Vliert, maar krijgt nu dus al eerder zijn congé.

De Gier gaf destijds aan dat hij het seizoen op een mooie en waardige manier wilde afsluiten, maar dat is niet gelukt. De recordnederlaag in Zwolle bezegelde het lot van de oefenmeester, die sinds 2021 de scepter zwaaide in Den Bosch. Vorig seizoen eindigde De Gier met zijn club op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en werd een plekje in de nacompetitie maar net misgelopen. Op dit moment bevindt Den Bosch zich op de achttiende stek in de competitie. William van Overbeek zal de komende tijd als interim-trainer voor de groep staan.

FC Den Bosch en Jack de Gier hebben in goed overleg besloten de samenwerking per direct te beëindigen. #HeyaDenBosch #metheelmijnhart — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) March 6, 2023

In een reactie op de website van de club legt technisch manager Yousuf Sajjad uit dat er al het nodige speelde in Den Bosch. "De intentie was om het seizoen met elkaar af te maken en Jack daarbij alle support te geven. Jack had in december duidelijkheid moeten krijgen over zijn toekomst. Dat is niet gebeurd, waardoor er ruis op de lijn is ontstaan. Toen wij hem in februari alsnog de boodschap moesten brengen dat we na dit seizoen niet met hem door zouden gaan, viel dat rauw op zijn dak. We hoopten oprecht dat we desondanks samen konden blijven werken aan een goed slotakkoord van het seizoen. Helaas zijn we in die gezamenlijke missie niet geslaagd."

Zo komt er een einde aan de tweede periode van De Gier in de hoofdstad van Brabant. Tussen 1988 en 1991 speelde de voormalig aanvaller uit Schijndel al voor Den Bosch en daarna maakte Jacky Goal zijn doelpunten voor SC Cambuur, Go Ahead Eagles, Willem II, Lierse SK, NEC, Dunfermline en FC Twente. Als trainer werkte De Gier eerder bij Almere City, NEC en Go Ahead Eagles.