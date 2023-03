Van Hanegem: ‘Ze zullen wel weer zeggen dat ik een Feyenoorder ben, maar...’

Maandag, 6 maart 2023 om 09:42 • Guy Habets

Willem van Hanegem vond de tweede gele kaart voor Isak Määttä van FC Groningen terecht. Dat schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De linksback werd tijdens de uitwedstrijd bij Feyenoord (1-0 nederlaag) met een tweede gele kaart en dus rood weggestuurd nadat hij de bal, die nog in het spel was, hard tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh aanschoot. Joey Kooij besloot Määttä weg te sturen en de arbiter kan rekenen op complimenten van Van Hanegem.

De Kromme heeft al zo'n vermoeden dat zijn mening op weerstand zal stuiten. "De gebruikelijke reactie zal wel weer zijn dat ik een Feyenoorder ben, maar ik vond die gele kaart voor Isak Määttä dus wel volkomen terecht", zo valt er te lezen in het AD. "Wie heeft gevoetbald, weet precies wat daar gebeurde. Die Määttä schoot de bal bewust hard richting het hoofd van Alireza Jahanbakhsh. Hij had alle tijd voor honderd andere oplossingen, maar koos voor dit."

Scheidsrechter Kooij verdient volgens Van Hanegem dus juist een pluim. "Hij kreeg de hoon over zich heen, maar daar moet die jongen zich niets van aantrekken. Ik vind hem helemaal niet slecht. Dat zullen bepaalde mensen wel weer lachen vinden, maar die waren ook aan het dijenkletsen toen ik schreef dat Calvin Bassey veel beter was dan zoveel mensen vonden en toen het over Mats Wieffer en Oranje ging."

Door de overwinning blijft het verschil tussen Feyenoord en Ajax op de ranglijst gelijk en houden de Rotterdammers de beste papieren voor de landstitel in handen. Van Hanegem merkt dat dat voor nervositeit in den lande zorgt. "Dat Feyenoord lekker meedoet, vinden ze vaak prachtig. Alsof het een beetje aandoenlijk is dat Feyenoord er weer eens bij is. Maar als ze in Rotterdam eens echt de titel kunnen pakken, dan komt er een bepaald soort tegengas op gang. Want dát is voor veel mensen niet de bedoeling."