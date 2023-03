CL-deelnemer meldt zich voor Taylor Booth; ook Nederlandse top toont interesse

Maandag, 6 maart 2023 om 08:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:07

Taylor Booth heeft over interesse niet te klagen, zo meldt Voetbal International. De 21-jarige middenvelder van FC Utrecht staat naar verluidt in de belangstelling van verschillende binnen- en buitenlandse clubs. Zo zou een Champions League-deelnemer zich officieel hebben gemeld in de Domstad en aast ook de Nederlandse top op zijn handtekening.

Volgens VI staat Booth op scoutinglijsten van clubs uit Spanje en Engeland. Een niet nader genoemde club die nog actief is in de Champions League, is bereid ver te gaan voor de middenvelder. De verwachting is dat Utrecht met een zomerse verkoop van Booth het eigen transferrecord gaat verbreken. Afgelopen zomer ontving Utrecht nog minimaal 8,4 miljoen euro voor Quinten Timber, die voor vier seizoenen tekende bij Feyenoord.

Booth is dit seizoen een van de smaakmakers bij Utrecht. De jongeling heeft nog een doorlopend contract tot medio 2025. Hij kwam in achttien Eredivisie-duels tot twee goals en drie assists. De Domstedelingen namen hem afgelopen zomer transfervrij over van Bayern München. Zijn waarde zou de komende periode nog kunnen stijgen, daar hij is opgenomen in de voorlopige selectie van de Verenigde Staten. Booth, die ook beschikt over een Italiaans paspoort, kan eind maart eventueel debuteren tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Grenada en El Salvador.