Koeman en Oranje krijgen slecht nieuws: eerste afvaller is bekend

Maandag, 6 maart 2023 om 08:30 • Jordi Tomasowa

Ronald Koeman kan eind maart tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar geen beroep doen op Teun Koopmeiners. De 25-jarige middenvelder viel zaterdagavond met een hamstringblessure uit tijdens het Serie A-duel van Atalanta met Udinese (0-0). Koopmeiners, die op het WK in Qatar onder Louis van Gaal nog vijf wedstrijden in actie kwam, wordt pas na de interlandperiode terugverwacht.

Koopmeiners moest zich tegen Udinese vijf minuten voor rust laten vervangen door de Braziliaan Éderson wegens een hamstringblessure. De middenvelder is, nu blijkt, niet op tijd fit voor het tweetal EK-kwalificatiewedstrijden eind maart. Koopmeiners kwam dit seizoen in 24 Serie A-duels tot 6 goals en 3 assists. Op het WK in Qatar begon hij tijdens drie van de vijf duels van Oranje in de basis.

Atalanta heeft vandaag gelijkgespeeld tegen Udinese: 0-0. Teun heeft het veld vlak voor rust met een blessure moeten verlaten...#ZiggoSport #SerieA #AtalantaUdinese pic.twitter.com/U0DnYFN2JM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

Bondscoach Koeman maakte vrijdag zijn 37-koppige voorselectie bekend. Frenkie de Jong (Barcelona) lijkt zeker van een plek als controleur, terwijl ook de middenvelders Georginio Wijnaldum (AS Roma), Mats Wieffer (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Jordy Clasie (AZ), Joey Veerman (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Steven Berghuis (Ajax) en Ryan Gravenberch (Bayern München) werden opgenomen.