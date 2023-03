V/d Vaart: ‘Ik heb nog nooit een scheids 90 min. lang dit gebaar zien maken!'

Maandag, 6 maart 2023 om 08:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:39

Rafael van der Vaart heeft zich geërgerd aan het optreden van scheidsrechter Joey Kooij tijdens het Eredivisie-duel tussen Feyenoord en FC Groningen (1-0). Volgens de analist floot de arbiter te veel in het voordeel van de Rotterdammers. Van der Vaart snapt bovendien niet waarom Kooij telkens liet merken in te willen grijpen tegen tijdrekken.

“Joey Kooij is de schoonzoon van Frank de Boer. Daar kan hij niks aan doen, hij is verliefd geworden”, zei Van der Vaart zondagavond bij Studio Voetbal. "Het werd op een gegeven moment een dingetje, dat hij Ajax het voordeel zou geven. Toen dacht ik: echt belachelijk. Die jongen is echt een goede scheidsrechter, doet zijn best en wil geen fouten maken, daar geloof ik niet in.”

“Alleen, wat ik nu zag, was dat hij het vanaf minuut één de andere kant op deed, dus voor Feyenoord", constateerde Van der Vaart. "Ik heb nog nooit een scheidsrechter negentig minuten lang naar zijn horloge zien wijzen en zien ingrijpen tegen tijdrekken. Elke keer als het publiek begon te fluiten... Hij deed het constant. Heb jij ooit een scheidsrechter na minuut twintig zo zien staan wijzen naar zijn horloge? Dan geef je gehoor aan het thuispubliek, dat is niet nodig. Trek gewoon vijf minuten bij.”

Kooij was zaterdagavond sowieso een veelbesproken man. De scheidsrechter gaf bij het duel tussen Feyenoord en Groningen twee gele kaarten aan Isak Määttä. Zijn tweede prent leidde tot woedende reacties bij de Trots van het Noorden. De verdediger kreeg wegens tijdrekken in de eerste helft al geel, waarna hij vlak na rust zijn tweede kaart ontving nadat hij de bal tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh schoot. Na afloop wilde Kooij niet voor de camera van ESPN verschijnen. Presentator Jan Joost van Gangelen liet in De Eretribune weten dat Kooij tot zijn beslissing kwam vanwege 'bewust onsportief gedrag'.