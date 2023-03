Xavi kiest partij na penaltyruzie Ferran en Ansu Fati: ‘Er is een volgorde'

Maandag, 6 maart 2023 om 07:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:39

Barcelona boekte zondagavond met veel moeite een overwinning in LaLiga. In het eigen Spotify Camp Nou was de ploeg van trainer Xavi met 1-0 nipt te sterk voor Valencia. Na afloop ging het echter vooral over een penaltyruzie tussen Ferran Torres en Ansu Fati. Laatstgenoemde was in de 53ste minuut van plan om een strafschop te gaan nemen, maar Ferran was eerder bij de bal. De aanvaller raakte de bal vervolgens volledig verkeerd en trof de buitenkant van de paal.

Oei ?? Ferran Torres krijgt dé kans om er 2-0 van te maken, maar mikt een penalty via de paal naast ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia pic.twitter.com/i8LraVV0mb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

Jules Koundé schoot vroeg in de tweede helft binnen het zestienmetergebied op de arm van Hugo Guillamón, waardoor arbiter Javier Alberola resoluut naar de stip wees. Ansu Fati was zichtbaar geïrriteerd toen bleek dat hij de penalty niet mocht nemen en zag zijn zijn ploeggenoot de strafschop hierna op de paal schieten. Xavi bevestigde na afloop echter tegenover Spaanse media dat Ferran de aangewezen strafschopnemer was. "Er is gewoon een volgorde van strafschopnemers. Ferran stond bovenaan de lijst. De staf beslist en de spelers weten dat.”

Ferran torres quel FDP pic.twitter.com/YjjRAU5x9m — ERRR ???? (@bonaniversair) March 5, 2023

Raphinha verzorgde na een kwartier spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. Het laatste halfuur moest Barcelona met tien man spelen na een directe rode kaart voor Ronald Araújo. Een lange bal werd op zeer onfortuinlijke wijze teruggekopt door Koundé, waardoor Hugo Duro aan de aandacht van Araújo kon ontsnappen. Laatstgenoemde trok aan de noodrem en voorkwam dat de aanvaller alleen op Ter Stegen afliep. Alberola twijfelde niet en deelde een directe rode kaart uit. Met een man minder wisten de Catalanen de zege uiteindelijk nipt over de streep te trekken.

Barça zag Real Madrid zondag later op de avond dure punten laten liggen in LaLiga. Op bezoek bij Real Betis kwam het team van trainer Carlo Ancelotti niet tot scoren, terwijl ook de thuisploeg de ban niet wist te breken: 0-0. Het was al het derde competitieduel op rij dat de Koninklijke niet tot winst wist te komen. Door het gelijkspel liep de achterstand van de Madrilenen op Barcelona in de 24ste speelronde op tot liefst negen punten.