V/d Vaart vindt Cillessen nog steeds ‘naar mannetje’, maar is nu heel positief

Maandag, 6 maart 2023 om 07:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:59

Rafael van der Vaart ziet Jasper Cillessen momenteel als eerste doelman van Oranje. De 33-jarige sluitpost is een van de vijf keepers die kans maakt op speeltijd in het tweetal EK-kwalificatiewedstrijden eind maart. Van der Vaart is onder de indruk van het niveau dat Cillessen dit seizoen weet te halen bij NEC.

Naast Cillessen behoren ook Mark Flekken (SC Freiburg), Kjell Scherpen (Vitesse), Bart Verbruggen (Anderlecht) en Andries Noppert (sc Heerenveen) tot de voorselectie van Oranje. Laatstgenoemde is waarschijnlijk niet op tijd fit voor de komende interlandperiode. “Ik vind dat Cillessen een geweldig seizoen speelt”, zegt Van der Vaart bij Studio Voetbal. “Ik heb hem een naar mannetje genoemd, dat vind ik ook nog steeds, maar hij keept wel heel erg goed.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Vaart haalde begin oktober nog hard uit naar Cillessen in het praatprogramma van de NOS. "Ik ken hem een beetje. Ik heb hem een paar keer bij het Nederlands elftal meegemaakt. En weet je wat het is? Als ik heel eerlijk ben is hij gewoon een beetje een naar mannetje", stelde de analist, refererend aan een interview waarin Cillessen aangaf de enige doelman in de selectie te zijn met toernooi-ervaring.

Volgens Van der Vaart zijn er momenteel echter geen betere opties beschikbaar voor bondscoach Ronald Koeman. “Als ik op dit moment even snel kijk... Noppert geblesseerd, Bijlow ook, dan zou ik Cillessen eerste keeper maken. Normaal zou ik kiezen voor Bijlow, maar die is altijd geblesseerd, wat is dat toch? Er is altijd iets.” De doelman van Feyenoord staat sinds begin februari aan de kant vanwege een breukje in zijn pols.

Cillessen verraste afgelopen zomer met een terugkeer naar NEC. De doelman kwam over van Valencia en keerde na elf jaar terug op het oude nest. Hij speelde Mattijs Branderhorst uit de basis en kwam vooralsnog tot 23 duels in Nijmeegse dienst, waarin hij 22 tegentreffers moest incasseren.