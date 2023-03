Real Madrid wint voor derde keer op rij níét en staat op grote afstand van Barça

Zondag, 5 maart 2023 om 22:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Real Madrid heeft zondagavond punten laten liggen in LaLiga. Op bezoek bij Real Betis kwam het team van trainer Carlo Ancelotti niet tot scoren, terwijl ook de thuisploeg de ban niet wist te breken: 0-0. Het was pijnlijk puntenverlies voor de Koninklijke, die eerder op de dag zag dat aartsrivaal Barcelona zijn wedstrijd wel wist te winnen van Valencia (1-0). Door het gelijkspel liep de achterstand van de Madrilenen op Barça in de 24ste speelronde op tot liefst negen punten.

Ancelotti wijzigde zijn ploeg op enkele posities ten opzichte van het verloren Copa del Rey-duel met Barcelona. Op de linksbackpositie moest Nacho Fernández enigszins verrassend plaatsmaken voor Eduardo Camavinga, terwijl Lucas Vázquez aan de overzijde de voorkeur kreeg boven Dani Carvajal. Het middenveld bleef evenmin intact: Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde vulden de posities van respectievelijk Luka Modric en Camavinga in. Doordat Valverde een linie naar achteren geschoven werd kwam er voorin, naast Karim Benzema en Vinícius Júnior, een plek vrij voor Rodrygo.

Anulado ?? Karim Benzema denkt Real Madrid op voorsprong te schieten, maar een handsbal van Antonio Rüdiger zit hem en Real in de weg ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/JxWL61tpkL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

Real Madrid leek vroeg in de wedstrijd al op voorsprong te komen dankzij Benzema. De spits schoot een vrije trap binnen, maar uit de videobeelden bleek dat de bal onderweg de arm van Antonio Rüdiger had geraakt: doelpunt afgekeurd. Na een half uur spelen kwam Real Madrid er wederom tweemaal gevaarlijk uit. Eerst kon de Andalusische defensie ternauwernood voorkomen dat Rodrygo oog in oog met doelman Claudio Bravo kwam te staan; Valverde kreeg een afvallende bal even later voor zijn voeten en schoot rakelings over. Ook Vinícius ontbrak het aan scherpte in de afronding.

In de tweede helft was Claudio Bravo de grote man op het veld. Twee minuten na rust had hij een weergaloze redding in huis op een schot uit de draai van Benzema, die een hoek kon uitkiezen na een teruglegbal van Vinícius. Na een uur spelen miste Rodrygo een reusachtige kans van dichtbij na een perfecte voorzet van Valverde. Een kwartier voor tijd weerhield Claudio Bravo Vinícius van scoren: laatstgenoemde beproefde zijn geluk in de korte hoek na een perfecte pass van Kroos, maar stuitte dus op de sluitpost. Kort daarvoor schoot invaller Dani Ceballos rakelings naast. In de slotfase ging Real Madrid nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, al werd die niet meer gevonden.