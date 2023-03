Kean pakt binnen 38 seconden na entree rood op duistere avond tegen Roma

Zondag, 5 maart 2023 om 22:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

AS Roma heeft in eigen huis een knappe zege geboekt op Juventus. In het Stadio Olimpico werd het 1-0 dankzij een treffer van Gianluca Mancini. Georginio Wijnaldum was basisspeler bij de Romeinen; Rick Karsdorp viel in de tweede helft in. Bij Juventus, dat drie keer de paal raakte, liet invaller Moise Kean zich volledig gaan. De spits kreeg 38 seconden na zijn entree rood na een harde trap tegen de benen van Mancini. Door de overwinning doet Roma uitstekende zaken in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer José Mourinho staat op een gedeelde vierde plaats met AC Milan. Juventus zakt naar de achtste plek.

Bij Roma begon Wijnaldum als aanvallende middenvelder in het 3-4-2-1-systeem van Mourinho. Samen met Lorenzo Pellegrini moest de Nederlander voor aanvoer zorgen naar spits Paulo Dybala. Rechts op het middenveld kreeg Nicola Zalewski de voorkeur boven Karsdorp. Leonardo Spinazzola moest Wijnaldum aan de linkerkant van het veld ondersteunen. Juventus-trainer Massimiliano Allegri opteerde voor een 3-5-1-1-formatie met Dusan Vlahovic als diepste spits en Ángel Di María op de 10-positie. Juan Cuadrado en Filip Kostic waren de opkomende middenvelders aan de zijkanten.

Vlahovic kreeg in de vijfde minuut de eerste grote mogelijkheid van de wedstrijd. De Serviër haalde uit ter hoogte van de penaltystip, maar zag zijn inzet tegengehouden worden door Rui Patrício. Aan de andere kant probeerde Roma het via een schot van Dybala, waarna Spinazzola een goede kans om zeep hielp door een onnauwkeurige pass. Wojciech Szczesny moest even later in actie komen op een schot van Dybala, die een schot richting de bovenhoek in huis had. Nadat een schot van Manuel Locatelli een prooi was voor Patrício, kwam Adrien Rabiot vlak voor rust het dichtst bij een treffer. De Fransman leek raak te koppen, maar zag zijn inzet tegen de paal belanden.

Na rust zorgde Vlahovic voor het eerste gevaar, maar zijn kopbal leverde Roma geen al te grote problemen op. Enkele minuten later kwam Roma op voorsprong. Mancini ontving de bal vlak voor de zestien, dacht niet na en vond de verre hoek met een droge schuiver: 1-0. Juventus antwoordde met een vrije trap van Cuadrado, die zijn inzet tegen de paal zag belanden. Via Di María en Locatelli bleef la Vecchia Signora dreigend. Tien minuten voor tijd had Chiesa een indraaiende hoekschop in huis. Mancini zette zijn hoofd tegen de bal en zag tot zijn opluchting dat de paal redding bracht. Juventus zette aan, maar kwam niet door de Romeinse defensie heen. Kean liet zich vlak voor tijd volledig gaan. De spits vocht een duel uit met Mancini en deelde vervolgens een trap uit aan de verdediger van Roma, dat in het slot standhield.