Tannane beschuldigt Álvarez: ‘Het was expres. Maar ik ben Tannane, hè’

Zondag, 5 maart 2023 om 23:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:00

Oussama Tannane is na de nederlaag met NEC bij Ajax (1-0) niet te spreken over arbiter Jochem Kamphuis. Volgens eerstgenoemde plantte Edson Álvarez bewust zijn elleboog in zijn gezicht. Het moment werd echter niet bestraft door de arbitrage. Onterecht, zo vindt Tannane. "Ik ben Tannane hè. Ik krijg ze altijd tegen."

Tannane vocht tijdens de wedstrijd een fel duel uit met Álvarez. Laatstgenoemde leek het duel te hebben gewonnen, maar zwaaide vervolgens zijn arm naar achteren. "Ik draaide weg en hij zette een elleboog op mijn hoofd", blikt Tannane terug voor de camera van ESPN. "Iedereen zag het. Ik heb daar ook wat berichtjes over gehad. Hij deed het expres. Hij deed het expres", benadrukt de technicus. "Ik ben Tannane hè. Ik krijg ze altijd tegen, ik ben het gewend. Kijk zelf maar... Ik hoef niets meer te zeggen, iedereen ziet dit ook. Maar ik zeg zoals ik het al zei: ik blijf Tannane, ik loop altijd een beetje achter... "

?? Oussama Tannane is verre van blij met een aantal beslissingen van de arbitrage. "Ik ben Tannane, dus ik krijg ze altijd tegen" — ESPN NL (@ESPNnl) March 5, 2023

Verslaggever Christian Willaert constateert dat Tannane rustig bleef en vraagt of dat de manier is waarop hij de scheidsrechters aan zijn kant kan krijgen. "Ik heb aan het begin met hem (Kamphuis, red.) gesproken en zei: 'Ik hoop niet dat het vandaag alleen Ajax wordt'", antwoordt de aanvallende middenvelder. Naast het voorval met Álvarez was Tannane ook niet te spreken over het verdere optreden van Kamphuis en hij wijst daarbij op kleinere overtredingen die volgens Tannane in het voordeel van Ajax uitpakten. "Toen zei ik tegen hem: 'We gaan vandaag niet alleen voor Ajax fluiten, he?' Toen zei hij tegen mij: 'Als het bij jou gebeurt fluit ik ook.'"

"We hadden een goed gesprek, maar ik vond het heel jammer, want ik heb zoveel overtredingen tegen gehad en dan maak ik er eentje en krijg ik gelijk geel." Tannane blikt ook terug op het spelverloop van de wedstrijd. Ajax had het lastig met de Nijmegenaren, maar dankzij een treffer van Mohammed Kudus wonnen de Amsterdammers alsnog. "Ik denk dat we sterk begonnen aan de wedstrijd en niks weggaven", stelt Tannane. "We creëerden ook niet veel, maar we stonden heel goed. Verdedigend vooral. We maakten het Ajax heel lastig. Je weet dat je tegen Ajax elke kleine kans moet benutten." Dat gebeurde niet en dus zag NEC zijn ongeslagen reeks van drie wedstrijden ten einde komen.