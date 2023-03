Klopp lauwert Gakpo én maakt geen geheim van vertrek doelpuntenmaker

Jürgen Klopp is logischerwijs zeer euforisch na de grootste zege ooit van Liverpool op Manchester United (7-0). Onder meer Cody Gakpo, die tweemaal trefzeker was en op fraaie wijze afrondde, krijgt lovende kritieken van zijn manager. Klopp bevestigt tegelijkertijd in gesprek met Sky Sports dat Roberto Firmino na het einde van huidig seizoen geen speler van Liverpool meer zal zijn.

“Ik heb er geen woorden voor”, opent Klopp voor de camera. “Het was een spectaculaire wedstrijd, echt uitstekend. We speelden topvoetbal tegen een team in vorm. In de tweede helft was de beginfase behoorlijk goed, was de eindfase was behoorlijk goed en was alles was behoorlijk goed”, somt hij op. “United was bezig aan een topseizoen en wij zijn tot nu toe niet echt blij met ons seizoen, maar het betekende niets voor de wedstrijd. Vandaag waren we duidelijk de betere ploeg en we hebben drie zeer belangrijke punten gepakt.”

Voor Gakpo was er met name in de eerste helft een belangrijke rol weggelegd, daar hij de openingstreffer verzorgde én de 3-0 aantekende. De 1-0 op Anfield kwam tot stand via een steekbal van Andy Robertson, die Gakpo wegstuurde. In zijn aanname omspeelde de voormalig aanvaller van PSV de toegesnelde Raphaël Varane, om vervolgens hard en laag in de verre hoek af te drukken. Enkele minuten na de 2-0 maakte Gakpo er alweer 3-0 van met een frivool wippertje na goed voorbereidend werk van Mohamed Salah. “Een fantastische goal. Wát een pass en wát een afronding, geweldig”, concludeert Klopp.

Ook ging de Duitse oefenmeester kort in op het aanstaande vertrek van Firmino, die zondag als invaller de 7-0 eindstand op het scorebord zette. Afgelopen week maakte Sky Sports bekend dat Firmino na acht jaar op zoek wil gaan naar een nieuwe uitdaging en zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Klopp bevestigt de berichtgeving. “Het was niet makkelijk voor hem, dat kan iedereen zich wel voorstellen. Maar de manier waarop hij werd ontvangen vandaag is geweldig. Van alle goals vandaag wilde het publiek dit doelpunt het liefst zien”, besluit de manager.