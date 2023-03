Cambuur wint vooral dankzij winterversterkingen eindelijk weer in eigen huis

Zondag, 5 maart 2023 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:58

SC Cambuur heeft zijn hoop op handhaving in de Eredivisie nieuw leven ingeblazen. De ploeg van Sjors Ultee rekende in eigen huis overtuigend af met Go Ahead Eagles, dat treffers van Michael Breij, Mimoun Mahi, Björn Johnsen en Navarone Foor moest incasseren. Die laatste drie namen spelen pas sinds januari in Leeuwarden. Het prachtige tegendoelpunt van Mats Deijl deerde Cambuur geenszins: 4-1. De Friezen blijven onderaan in de Eredivisie, maar verkleinen het gat met FC Groningen naar één punt. Go Ahead is op plek twaalf nog ruim veilig.

De aanhangers van Go Ahead Eagles werden de dupe van ongeregeldheden bij de wedstrijd Cambuur - Heerenveen (1-2) op 19 februari, waardoor het uitvak in Leeuwarden voorlopig gesloten blijft. "Uitsupportersverbod is geen oplossing, stop criminalisering", stond te lezen op een spandoek dat door de fans uit Deventer werd opgehangen in het Cambuur Stadion. Daarbuiten demonstreerden de aanhangers van Go Ahead. Rond die demonstratie zou een agressieve sfeer hebben gehangen. De politie verrichte meerdere aanhoudingen, zo meldde Omrop Fryslân.

Bij Go Ahead kwam Evert Linthorst in het elftal voor de geschorste Bobby Adekanye, terwijl Mitchell Paulissen aan de zijde van Cambuur de vervanger was van de eveneens geschorste Mees Hoedemakers. De thuisploeg begon goed en stond binnen het kwartier op voorsprong. Foor liftte de bal fraai over de laatste lijn van Go Ahead, waarna Breij uit een lastige hoek binnen volleerde: 1-0. Uit het niets kwamen de Deventenaren in de 25ste minuut terug op gelijke hoogte. Deijl schoot de bal van iets minder dan 25 meter heerlijk binnen: 1-1.

Nog voor rust nam Cambuur weer de leiding. Mahi kreeg links van het doel de ruimte om te schieten en vond de verre hoek, ook omdat de ingreep van Jeffrey de Lange er niet overtuigend uitzag: 2-1. In de 57ste minuut werd Cambuur een handje geholpen door Go Ahead, dat de bal in de opbouw zomaar cadeau deed aan Mahi. De vleugelspits speelde door naar Johnsen, die uit de draai binnenschoot: 3-1. Het was al het derde doelpunt op rij voor de Noorse spits, die in januari werd binnengehaald door Cambuur. De laatste treffer van de avond kwam tot stand via een fraaie teamcombinatie. Linksback Alex Bangura werd op achterlijn vrijgespeeld en kon laag voorzetten, waarna Foor de bal binnenliep: 4-1.