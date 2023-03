Gary Neville ziet ‘belichaming van schande’ op Anfield: ‘Kijk hem zwaaien!’

Zondag, 5 maart 2023 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:10

Gary Neville vindt dat Bruno Fernandes zich 'schandelijk' en 'beschamend' heeft opgesteld bij de grootste nederlaag die Manchester United ooit leed tegen Liverpool (7-0). De oud-rechtsback van Man United had juist van de aanvoerder een andere houding verwacht. "Bruno Fernandes stond in de middencirkel met zijn armen te zwaaien en vroeg: 'Waarom mag ik er niet af?'", verzuchtte Neville bij Sky Sports.

Het moment dat Neville omschreef speelde zich af nadat Manchester United in de 83ste minuut door Mohamed Salah op een 6-0 achterstand was gezet. Fernandes hoopte blijkbaar naar de kant gehaald te worden, maar het was Marcus Rashford die door Erik ten Hag gewisseld werd. Anthony Elanga kwam in zijn plaats het veld op. Drie minuten later bepaalde Roberto Firmino de historische eindstand op 7-0.

"De tweede helft was een absolute schande, een puinhoop", zei Neville, die jarenlang de aanvoerdersband bij Manchester United droeg. "Ik moet dan echt beginnen met Bruno Fernandes. Ik heb er genoeg van dat hij met zijn armen naar zijn teamgenoten zwaait, ik heb er genoeg van dat hij niet terugrent. Deze schande wordt belichaamd door niemand meer dan aanvoerder Bruno Fernandes, die zich bij momenten gênant gedroeg." De klap komt hard aan bij iedereen die zich betrokken voelt bij the Red Devils. Toch denkt Neville dat Ten Hag de boel weer op de rit krijgt. "Deze wedstrijd was geen toonbeeld van de normale strijdlust, vorm en prestaties van United. Erik ten Hag zal hier korte metten mee maken."

Roy Keane, eveneens oud-captain van Man United, sprak net als zijn collega Neville harde woorden. "Het is duidelijk een heel, heel slechte dag, schokkend", zei Keane, die zich vooral richtte op de 'dragende spelers'. "Het was gênant, ze toonden totaal geen leiderschapskwaliteiten. De goals die ze weggaven waren schokkend. Het is een zware dag voor United. Je weet dat hier op Anfield alles kan gebeuren, in welke vorm Manchester United hier ook heen komt. Zoveel doelpunten weggeven is een schande. De spelers moeten zich schamen. Ik zou een paar dagen onderduiken."

Liverpool draait juist een heel moeizaam seizoen. Het vertrouwen was voorafgaand dan ook groot aan de zijde van de aartsrivaal. "We hebben het al vaker gezegd: het is het moeilijkste stadion om naartoe te moeten als speler van Manchester United", weet Keane. "Zonder enige twijfel, welke kwaliteit je ook hebt of welke vorm je ook hebt. Je moet hier trots, vechtlust en moed tonen, en dat hebben ze niet getoond. Ik moet Manchester United hard aanpakken, natuurlijk doe ik dat, maar ik moet ook zeggen dat Liverpool absoluut geweldig was."