Engelse media lyrisch over Gakpo en Van Dijk: ‘Hij is terug op topniveau’

Zondag, 5 maart 2023 om 21:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:33

Cody Gakpo was zondag tijdens de historische 7-0 overwinning op Manchester United van grote waarde voor Liverpool. De aanvaller tekende voor de openingstreffer en de 3-0 en kan zodoende rekenen op lovende kritieken uit Britse media. De aanvaller krijgt onder meer complimenten van Liverpool-icoon Jamie Carragher. Ook Virgil van Dijk wordt geloofd: "Hij is terug op topniveau."

The Liverpool Echo beloont Gakpo met een 9 voor zijn optreden . "Hij won vroeg in de wedstrijd heel veel kopduels en bouwde daarop voort met een briljante afronding bij de eerste treffer. Bij de derde goal leidde uitstekend spel van hem zijn eigen 3-0 in." Van Dijk wist samen met zijn collega-verdedigers de nul te houden en krijgt van The Liverpool Echo een 8. "Hij was vastbesloten om Rashford te bestrijden en werkte de ballen op een no-nonsense-manier weg. Hij is terug op zijn best." Andy Robertson en Mohamed Salah krijgen het hoogste cijfer: een 10.

GOAL heeft net als The Liverpool Echo een 9 in huis voor Gakpo. Daarmee scoort de vleugelspeler annex centrumaanvaller net zo hoog als Salah, Robertson en manager Jürgen Klopp. Alleen Roberto Roberto kreeg het maximale cijfer. "Een geweldige touch en afronding om de score te openen", klinkt het lovend over Gakpo. "En bij de 3-0 had hij een nog mooiere afronding in huis. Een subliem optreden." Van Dijk krijgt een 7. "Hij ging goed om met de druk van het spelen met een hoge lijn. Hij hield zich goed staande in de maalstroom."

Liverpool-icoon Jamie Carragher was lyrisch over Gakpo. De oud-verdediger was tijdens de wedstrijd commentator bij Sky Sports en was met name te spreken over Gakpo's tweede treffer. "Een vernietigende actie. Van de ene kant van het veld naar de andere. Gakpo heeft echte rust getoond. Het afronden van Gakpo toonde zijn enorme kwaliteit tegen een doelman van wereldklasse (David De Gea, red.). "That's good night for Manchester United."

The Daily Mail zag een getergd Liverpool. "Angst dreef Liverpool toen het de wedstrijd inging. Angst, de opgekropte frustratie van een seizoen vol teleurstellingen, nederlagen en twijfel. Zekerheden die vervangen zijn door onzekerheden. Angst dat het Jürgen Klopp-tijdperk voorbij was. Angst dat de glorietijden van de laatste jaren tot een einde was gekomen en dat andere clubs, inclusief United, klaarstonden om de club de grond in te boren." Naast Gakpo zorgden Salah, Darwin Núñez (beiden tweemaal) en Firmino voor de 7-0 eindstand. Het is de grootste overwinning van Liverpool op Manchester United ooit.