Heitinga prijst ‘terechte Man van de Wedstrijd’: ‘Hij kijkt constant beelden'

Zondag, 5 maart 2023 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:48

John Heitinga is grotendeels tevreden met het spel van Ajax tegen NEC (1-0). Hoewel de trainer van de Amsterdammers positiever is over het optreden van zijn ploeg in de eerste helft, daar het spel in de loop van de wedstrijd ‘statischer’ werd. Verder ziet Heitinga in Calvin Bassey de ‘terechte Man van de Wedstrijd’.

“Hoe ik naar Calvin Bassey kijk? Ik denk dat zijn houding alleen maar te prijzen is”, reageert Heitinga na afloop van de overwinning op NEC. “Ik heb nu een week of vijf gehad om mijn spelers te leren kennen. Als je naar Calvin kijkt, dan zie je dat hij leergierig is. Hij is iemand die iedere dag beter wil worden. In de fase waarin hij wat minder speelde was hij ook constant bezig met het bekijken van beelden samen met Dwight Lodeweges. Uiteindelijk is zijn belangrijkste taak het uitschakelen van zijn man en dat heeft hij vandaag heel goed gedaan. In mijn ogen is hij terecht de ‘Man van de Wedstrijd’ geworden.”

Bassey, die eveneens aanschuift bij de persconferentie, krijgt uit de zaal complimenten over zijn optreden tegen NEC. Bovendien wordt hij geprezen om zijn doorzettingsvermogen in de periode dat hij weinig aan spelen toekwam, net na de aanstelling van Heitinga. “Wat ik Heitinga tegen me zei toen hij me op de bank zette? Wees altijd klaar om er te staan. Kijk en leer. Als Edson Álvarez of Jurriën Timber links centraal staat moet je naar hen kijken, want zij spelen hier al langer. Zij weten precies wat er verwacht wordt. Ik werk hard buiten de reguliere trainingen om en ik kijk veel videobeelden met Dwight Lodeweges. Het is mooi om te zien dat het harde werk zijn vruchten afwerpt en we moeten dit vasthouden”, aldus Bassey.

Tot slot kijkt Heitinga met een relatief tevreden gevoel terug op de zege van zondag. “Vandaag zag je frisheid bij de spelers in het eerste gedeelte van de wedstrijd, maar ook vooral de intentie en de bereidheid. In de loop van de wedstrijd werd het statischer en er zijn genoeg verbeterpunten. Wij zijn heel kritisch als staf en we gaan voor het hoogst haalbare. We kijken van wedstrijd tot wedstrijd en we moeten blijven winnen. We weten dat we beter kunnen, maar we moeten ook realistisch zijn. We hebben op nationaal niveau een aantal wedstrijden achter elkaar gewonnen, en daarvoor hadden we veel duels niet gewonnen”, aldus de oefenmeester.