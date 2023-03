Ten Hag is keihard zonder naam te noemen; Viaplay weet wie bedoeld wordt

Zondag, 5 maart 2023 om 20:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:56

Erik ten Hag is zwaar ontevreden over de discipline die Manchester United zondag aan de dag legde op Anfield. The Red Devils leden de grootste nederlaag aller tijden tegen Liverpool (7-0). "Dit is een zware dreun", geeft Ten Hag toe bij Viaplay. "Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Het was totaal onnodig, want de eerste helft was heel redelijk van onze kant."

Manchester United kwam vlak voor rust op achterstand door een doelpunt van Cody Gakpo, nadat de ploeg van Ten Hag zelf grote kansen had gemist, onder meer een kopbal van Bruno Fernandes. "We hadden voor kunnen staan en misschien wel moeten staan", weet Ten Hag. "We maakten één fout, maar dan is er in de rust eigenlijk nog niets aan de hand." Binnen vijf minuten na rust scoorden Darwin Núñez en Gakpo om er 3-0 van te maken. "In de tweede helft gaven we zo twee goals weg, waarbij de taken en afspraken absoluut niet nagekomen worden. Heel ongedisciplineerd. Dan loop je achter de feiten aan. Dan valt de boel uit elkaar."

Erik ten Hag na afloop in gesprek met @BartNolles: ??? "Dit is een zware dreun. Had natuurlijk nooit mogen gebeuren en was ook totaal onnodig." #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/MaXAP6EK2k — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 5, 2023

Ten Hag wist niet wat hij meemaakte. "Ik heb me erover verbaasd, want dit was niet Manchester United van de laatste weken, van de laatste maanden. We zijn een vastberaden ploeg die heel goed kan terugvechten. Dat heb ik niet gezien vandaag. We worden keer op keer weggecounterd, omdat we de verkeerde beslissingen nemen en omdat we niet teruglopen. Dat is niet acceptabel."

Ten Hag noemt geen namen, maar in de studio van Viaplay wordt ontcijferd wat de coach waarschijnlijk bedoelde. "Na de 3-0 zag je Ten Hag heel erg wijzen", aldus Cedric van der Gun. "Ik had het idee dat dat bedoeld was voor Antony. Die verloor daar de bal." Uiteindelijk werd Gakpo prachtig bereikt door Mohamed Salah, waarna eerstgenoemde met een wippertje scoorde. "Ten Hag maakt ook nog de opmerking in het interview: 'We lopen niet terug'", citeert Van der Gun. "Volgens mij was hij dat aan het zeggen tegen Antony, van: 'Je kan wel een bal verliezen, maar je moet er gelijk achteraan.' Voor mijn gevoel was het echt tegen Antony. Ik ben benieuwd of er consequenties zullen zijn."

Het bestraffen van spelers kwam direct na afloop niet op bij Ten Hag. "Nee, dat zit niet in mijn hoofd. In mijn hoofd zit: hoe gaan we deze wedstrijd verwerken. Ik heb mijn zegje aan de spelers gedaan. Ik ben benieuwd naar hun interpretatie van deze wedstrijd en uiteindelijk gaan we weer verder. Dit is onacceptabel tegen Liverpool, zeker de hoogte van de eindstand, maar uiteindelijk zijn het drie punten."