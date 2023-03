Bassey ziet vraag uit perszaal niet aankomen: ‘Gaan we het hierover hebben?’

Zondag, 5 maart 2023 om 20:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:23

Calvin Bassey is blij dat hij weer in de basis staat. Na de komst van trainer John Heitinga moest de verdediger vaak genoegen nemen met een reserverol bij Ajax, maar in het gewonnen duel met NEC (1-0) stond hij vanaf het eerste fluitsignaal weer op het veld. Hoewel hij aangeeft de voorkeur te geven aan een plek links in het centrum, geeft hij aan het niet erg te vinden om af en toe linksback te staan. Verder krijgt Bassey op de persconferentie na afloop van de zege een vraag uit de zaal die hem een enigszins ongemakkelijk gevoel leek te geven.

Tijdens het persmoment krijgt Bassey complimenten over zijn optreden tegen NEC. Bovendien wordt hij geprezen om zijn doorzettingsvermogen in de periode dat hij weinig aan spelen toekwam. “Wat Heitinga tegen me zei toen hij me op de bank zette? Wees altijd klaar om er te staan. Kijk en leer. Als Edson Álvarez of Jurriën Timber links centraal staat moet je naar hen kijken, want zij spelen hier al langer. Zij weten precies wat er verwacht wordt. Ik werk hard buiten de reguliere trainingen om en ik kijk veel videobeelden met Dwight Lodeweges. Het is mooi om te zien dat het harde werk zijn vruchten afwerpt en we moeten dit vasthouden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Calvin Bassey reageert lachend op een onverwachte vraag uit de perszaal

“Het liefst speel ik links in het centrum”, vervolgt Bassey. “Het is wel lastig, want uiteindelijk beslist de trainer. Waar hij me ook maar wil hebben zal ik spelen. Ik kan zowel links centraal uit de voeten als op de linksbackpositie. Maar ik zal eerlijk zijn: ik wil gewoon spelen. Het laatste waar ik aan denk is op welke positie ik speel, want ik wil überhaupt gewoon op dat veld staan. Ik wil gewoon spelen en áls ik er sta, dan geef ik uiteraard 110 procent.”

Na een korte stilte in de perszaal komt een vraag die Bassey niet lijkt te verwachten. “Wie mijn beste kameraad is bij Ajax? Nou, gaan we het hebben over voetbal of over mijn persoonlijke leven?”, reageert hij lachend. “Ik ben wel close met meerdere jongens binnen Ajax. Jurriën (Timber, red.), Kenneth (Taylor, red.), Steven Bergwijn...” Bassey kreeg nóg een vraag die hem liet lachen. “Wat we na de training doen? Hoezo, wil je ook komen? De meesten wonen alleen, dus soms kan het eenzaam zijn zonder familie. Daarom spreken we af en toe thuis af”, antwoordt de verdediger.