Dumfries van grote waarde voor Internazionale; De Vrij komt niet van de bank af

Zondag, 5 maart 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:03

Internazionale heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was met 2-0 te sterk voor Lecce dankzij treffers van Henrikh Mkhitaryan en Lautaro Martínez. De assist bij de goal van laatstgenoemde kwam op naam van Denzel Dumfries. Door de overwinning klimt de nieuwe nummer twee Inter weer over Lazio heen, dat vrijdag spectaculair won bij Napoli. Lecce staat vijftiende, maar hoeft zich met negen punten voorsprong op nummer achttien Hellas Verona nog geen zorgen te maken.

Inzaghi had een basisplaats in huis voor Dumfries, die daar de laatste tijd niet meer van verzekerd is. Ook Stefan de Vrij moet regelmatig op de bank plaatsnemen en daar kwam zondag, ondanks de afwezigheid van de geblesseerde Milan Skriniar, geen verandering in. De driemansdefensie werd gevormd door Matteo Darmian, Francesco Acerbi en Alessandro Bastoni. Links op het middenveld kreeg Robin Gosens een basisplaats toebedeeld. Het was voor de Duits international de tweede keer op rij dat hij mocht starten, nadat hij het daarvoor voornamelijk moest doen met een reserverol. Het spitsenduo werd gevormd door Martínez en Edin Dzeko. Bij Lecce stond Barcelona-huurling Samuel Umtiti in het hart van de verdediging.

Een ???????????? voorsprong ?? Henkrikh Mkhitaryan zet Lecce al snel op achterstand. Inter leidt in Milaan ??#ZiggoSport #SerieA #InterLecce pic.twitter.com/ChF2deVRgz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

Inter begon sterk aan de wedstrijd en probeerde via Hakan Çalhanoglu en Martínez de score te openen, maar zonder succes. Na een klein kwartier probeerde Dumfries het via een kopbal, die gekeerd werd door doelman Wladimiro Falcone. Aan de andere kant had André Onana een puike redding in huis op een schot richting de rechterhoek van Assan Ceesay. Even voor het halfuur kwam Inter alsnog op voorsprong. Na een goede rush bracht Gosens de bal bij Nicolò Barella, die op zijn beurt een passje op Mkhitaryan in huis had. De Armeniër trof doel met een gekruld schot in de kruising: 1-0. Voor rust probeerde Dumfries het met een gekraakt schot, terwijl voorgever Dzeko zag dat Martínez over kopte.

En dat is ???????? ?? Lautaro Martínez scoort na uitstekend voorbereidend werk van Denzel Dumfries ??#ZiggoSport #SerieA #InterLecce pic.twitter.com/BbIWiLaj29 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

Acht minuten na de onderbreking was Dumfries van grote waarde voor Inter. De rechtervleugelverdediger had een strakke pass in huis op Martínez, die de korte hoek vond met een kiezelhard schot: 2-0. Inter bleef domineren, al werden de kansen steeds schaarser. Twintig minuten voor tijd kregen Martínez en Mkhitaryan hun publiekswissel. Zij werden vervangen door respectievelijk Romelu Lukaku en Marcelo Brozovic. Namens Lecce probeerde Morten Hjulmand het nog met een kopbal, die Onana niet kon verontrusten. Beide ploegen trokken in de slotfase naar voren, maar het werd duidelijk dat de spanning en scherpte voor het doel ontbraken. De 2-0 tussenstand bleek ook de eindstand te zijn.