Liverpool boekt grootste zege aller tijden op Manchester United: 7-0 (!)

Zondag, 5 maart 2023 om 19:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

Liverpool heeft Manchester United zondag een historische nederlaag toegediend. De ploeg van Jürgen Klopp, die bezig is aan een zeer matig seizoen, won met liefst 7-0 van het elftal van Erik ten Hag. Het is de grootste overwinning van Liverpool tegen de aartsrivaal aller tijden. Het record was al meer dan een eeuw oud (het werd 7-1 in het seizoen 1895/96). Cody Gakpo, Darwin Núñez en Mohamed Salah maakten twee doelpunten, Roberto Firmino maakte de zevende. Salah werd daarmee de topscorer aller tijden van Liverpool in de Premier League (129 doelpunten) en nam het record over van Robbie Fowler.

Gakpo raakte midweeks tegen Wolverhampton Wanderers (2-0 winst) zijn plek in de basis kwijt en werd zondag zeker niet door iedereen aan de aftrap verwacht tegen Man United. Toch kreeg Gakpo op Anfield de voorkeur boven Diogo Jota. United won midweeks in de FA Cup van West Ham United (3-1). Ten opzichte van dat duel kwamen Luke Shaw en Lisandro Martínez terug in de ploeg in plaats van Tyrell Malacia en Victor Lindelöf. Wout Weghorst behield voorin zijn plek.

Aanvankelijk kon Man United nog goed meekomen op Anfield. Sterker nog, de ploeg van Ten Hag had in de beginfase het betere van het spel. Diogo Dalot legde de bal in de 26ste minuut precies op het hoofd bij Bruno Fernandes, die rakelings voorlangs kopte. Zes minuten voor rust leek Antony op weg naar de 0-1, ware het niet dat Trent Alexander-Arnold op het laatste moment kon ingrijpen. Casemiro zag nog een buitenspeldoelpunt afgekeurd worden, waarna Gakpo de score in de tegenstoot opende. De linkerspits werd perfect bediend door Andy Robertson, die daarvoor wachtte op het juiste moment. Gakpo omspeelde in zijn aanname Raphaël Varane en knalde hard en laag binnen in de verre hoek: 1-0.

Ten Hag voerde in de rust geen wissels door en keek binnen mum van tijd aan tegen een onoverkomelijke 3-0 achterstand. In minuut 47 werd de bal hard voor het doel gebracht door Harvey Elliott, waarna Núñez het hoofd tegen ertegen kon zetten: 2-0. Binnen drie minuten daarna had Gakpo zijn tweede treffer binnen. De aanvaller werd in een vlijmscherpe counter bediend door Salah, die omsingeld door meerdere verdedigers knap het overzicht behield. Gakpo scoorde uit een lastige hoek met een wippertje: 3-0.

Man United trok ten aanval en werd in de 66ste minuut opnieuw in de counter geslacht. Salah werd met veel geluk en via een tegenstander bereikt door Núñez. De Egyptenaar twijfelde niet en volleerde fantastisch via de onderkant van de lat binnen: 4-0. De 5-0 kwam op naam van Núñez, die boven de defensie uittorende en binnenkopte uit een voorzet van Jordan Henderson. Ook de 6-0 van Liverpool kwam met het nodige fortuin tot stand. Luke Shaw wilde de bal wegtrappen en raakte Firmino. Zo kwam de bal voor de voeten van Salah, die simpel binnenschoot. Het werd nog erger voor Ten Hag, want in de 89ste minuut maakte Firmino er 7-0 van. De Braziliaan werd bediend door een passje van Salah en scoorde met een schot door de benen van David de Gea.

Manchester United lijkt door de keiharde nederlaag definitief uitgeschakeld in de titelrace in de Premier League. De ploeg van Ten Hag staat met een duel minder gespeeld veertien en negen punten achter op respectievelijk Arsenal en Manchester City. Plek drie blijft wel stevig in handen voor United. Liverpool stijgt naar de vijfde plaats en heeft exact evenveel verliespunten als nummer vier Tottenham Hotspur, dat een duel meer gespeeld heeft.