Besiktas dankt Aboubakar en Günok na zwaarbevochten zege op Ankaragücü

Zondag, 5 maart 2023 om 19:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:06

Besiktas heeft zijn derde plaats in de Turkse Süper Lig verstevigd. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Senol Günes op voorsprong via Salih Uçan, waarna Ali Sowe vlak va rust voor de gelijkmaker tekende. Besiktas won alsnog dankzij een treffer van Vincent Aboubakar: 2-1. Door de zege staan de Kara Kartallar nu drie punten los van Basaksehir, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt elf punten, terwijl nummer twee Fenerbahçe acht punten meer heeft.

Na dreigende momenten van Nathan Redmond en Aboubakar kreeg Cenk Tosun de grootste kans van de openingsfase. De ongedekte goaltjesdief werd door Redmond bereikt in de zestien, maar zag zijn kopbal gekeerd worden door doelman Gökhan Akkan. Niet veel later probeerde Redmond het tevergeefs met een schot. Vlak voor rust kwam Besiktas alsnog op voorsprong. Een vrije trap vanaf links belandde eerst voor de voeten van de instormende Aboubakar, die stuitte op Akkan. De sluitpost kon vervolgens niet voorkomen dat Uçan de rebound binnentikte: 1-0. Besiktas probeerde de marge in blessuretijd te verdubbelen, maar wederom Redmond en Gedson Fernandes zagen hun schoten gekeerd worden door Akkan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Acht minuten na rust kwam Ankaragücü op gelijke hoogte. Uitgerekend spits Tosun kopte vlak bij zijn eigen zestien te rustig terug op doelman Mert Günok, waarna de bal via een scrimmage voor de voeten van Sowe belandde. De Gambiaan kon eenvoudig binnenlopen: 1-1. Vlak na de gelijkmaker kwam Besiktas weer op voorsprong. Uçan had een splijtende pass in huis op Aboubakar, die knap ruimte maakte voor een schot en zijn poging in de verre hoek zag belanden: 2-1. De Kameroener speelde Nihad Mujakic niet veel later uit en schoot vervolgens rakelings over. Besiktas bleef gevaarlijk, maar aan de andere kant was linksback Onur Bulut de held door de zeker lijkende gelijkmaker van Taylan Antalyali te voorkomen. Emre Kilinç was met een kopbal ook dicht bij de 2-2, maar hij zag Günok een katachtige reflex in huis hebben.