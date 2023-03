Kudus zet topvorm door en houdt Ajax in het spoor van Feyenoord

Zondag, 5 maart 2023 om 18:39 • Tom Rofekamp

Ajax heeft het gat met Feyenoord weer tot drie punten verkleind. Een treffer van Mohammed Kudus was genoeg voor een magere 1-0 overwinning op het bezoekende NEC. John Heitinga blijft zo na zes wedstrijden nog altijd foutloos in de Eredivisie, terwijl verliezend trainer Rogier Meijer ook aanvoerder Lasse Schöne nog geblesseerd zag uitvallen.

Heitinga koos tot zondag in alle competitieduels onder zijn leiding voor dezelfde basiself. Tegen NEC besloot de oefenmeester echter om Edson Álvarez door te schuiven naar het middenveld, waardoor Kenneth Taylor naar de bank verdween en Calvin Bassey in het elftal kwam. Naast Álvarez werd het middenrif van Ajax gevormd door Davy Klaassen en Steven Berghuis en laatstgenoemde liet al gauw van zich horen.

Met vijf minuten op de klok legde Berghuis aan op de rand van het zestienmetergebied. De spelmaker telde hem al bijna, maar zag de bal tot zijn spijt stranden op de lat boven Jasper Cillessen. Die toonde zich met zijn eigen lichaam even later ook een sta-in-de-weg voor de Amsterdammers, daar hij Steven Bergwijn met een puike redding het scoren belette.

Op een poging van Jurriën Timber na gaf NEC echter nog maar weinig weg voor rust. Als Ajax er al doorheen kwam, stond Cillessen zijn mannetje. De Nijmegenaren kregen wel een andersoortige domper te verwerken: aanvoerder Schöne had te veel last van een blessure die hij in de eerste helft opliep en moest zich bij rust laten vervangen. Niet lang daarna kwamen ze ook op achterstand.

Bart van Rooij liet zich de bal makkelijk ontfutselen door Dusan Tadic, die de bal razendsnel richting de strafschop bracht. Daar stond Kudus – zoals zo vaak de afgelopen weken – klaar om binnen te werken: 1-0. Het leek nog even op een eigen doelpunt van Souffian El Karouani, maar Kudus kreeg de goal uiteindelijk toch op zijn naam: zijn zesde (!) in tien wedstrijden onder Heitinga.

Haast op een tweede treffer maakte Ajax niet. Kudus kwam nog het meest dichtbij met een kopbal, die echter richting miste. Omdat het ook NEC ontbrak aan inspiratie, trokken de Amsterdammers de zege relatief makkelijk over de streep. Komende week wacht een ontmoeting met sc Heerenveen, waartegen Ajax het traditioneel lastig heeft. NEC vervolgt de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.