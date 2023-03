Gakpo imponeert met ijzig kalme afronding en maakt 3-0 (!) tegen Man United

Zondag, 5 maart 2023 om 18:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:47

Cody Gakpo betaalt Jürgen Klopp zondag dubbel en dwars terug voor zijn plek in de basis bij Liverpool. De van PSV overgekomen linksbuiten opende de score in de topper tegen Manchester United vlak voor rust op karakteristieke wijze. Gakpo dribbelde van links naar binnen en vond met een hard schot de rechteronderhoek: 1-0. Direct na rust kreeg Erik ten Hag een nieuwe mokerslag, toen Darwin Núñez er met het hoofd 2-0 van maakte. Luttele minuten later maakte Gakpo er alweer 3-0 van met een frivool wippertje na goed voorbereidend werk van Mohamed Salah.

De openingstreffer op Anfield kwam tot stand via een heerlijke steekbal van Andy Robertson, die op het juiste moment de ruimte vond om Gakpo op de linkerflank weg te sturen. In zijn aanname omspeelde de voormalig aanvaller van PSV de toegesnelde Raphaël Varane, om vervolgens hard en laag in de verre hoek af te drukken. Man United-doelman David de Gea was kansloos. Het was voor Gakpo zijn derde doelpunt in het shirt van Liverpool.