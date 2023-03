Ferran ruziet met Ansu Fati om penalty en faalt opzichtig, maar Barça wint nipt

Zondag, 5 maart 2023 om 18:09 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:16

Barcelona heeft zondagavond met veel moeite een overwinning geboekt in LaLiga. In het eigen Spotify Camp Nou was de ploeg van trainer Xavi met 1-0 nipt te sterk voor Valencia. Raphinha verzorgde na een kwartier spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. Het laatste halfuur moest Barcelona met tien man spelen na een directe rode kaart voor Ronald Araújo, maar de voorsprong werd tot het laatste fluitsignaal vastgehouden.

Marc-André ter Stegen begon onder de lat bij Barcelona. In de verdediging koos Xavi voor Araújo, Jules Koundé, Andreas Christensen en Alejandro Baldé. De middelste linie werd gevormd door Sergio Busquets, Sergi Roberto en Frenkie de Jong, terwijl Gavi en Pedri niet inzetbaar waren. Voorin ontbraken Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski eveneens wegens blessureleed, waardoor het gevaar moest komen van Raphinha, Ferran Torres en Ansu Fati. Aan de overzijde moest Justin Kluivert genoegen nemen met een invalbeurt.

Oei ?? Ferran Torres krijgt dé kans om er 2-0 van te maken, maar mikt een penalty via de paal naast ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia pic.twitter.com/i8LraVV0mb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

Het duel begon uitstekend voor Barcelona, dat in de vijftiende speelminuut al op voorsprong kwam. Busquets bezorgde een hoge steekpass bij Raphinha, die eerder bij de bal was dan doelman Giorgi Mamardashvili en hem met een rake kopbal verschalkte: 1-0. Nadien kreeg zowel Ansu Fati als Ferran de mogelijkheid om de voordelige marge te verdubbelen, maar het ontbrak het duo aan scherpte in de afronding. In de slotfase van het eerste bedrijf werd Valencia gevaarlijker, al trok Barça wel met de voorsprong de rust in. Namens de bezoekers verzuimden Thierry Correia, Samuel Lino en Ilaix Moriba hun respectievelijke kansen te verzilveren.

In de tweede helft nam de amusementswaarde verder toe. In de 53ste minuut schoot Koundé binnen het zestienmetergebied op de arm van Hugo Guillamón, waardoor arbiter Javier Alberola resoluut naar de stip wees. Ansu Fati was van plan om de strafschop te gaan nemen, maar Ferran was eerder bij de bal en weigerde die af te staan aan zijn ploeggenoot. Ferran raakte de bal volledig verkeerd en trof de buitenkant van de paal. In de aanval direct erna werd het aluminium wederom geraakt. Raphinha had een steekbal op maat in huis voor Ansu Fati, wiens uithaal via de binnenkant van de paal uit het doel ketste.

Na een uur spelen kwam Barcelona met tien man te staan. Een lange bal werd op zeer onfortuinlijke wijze teruggekopt door Koundé, waardoor Hugo Duro aan de aandacht van Araújo kon ontsnappen. Laatstgenoemde trok aan de noodrem en voorkwam dat de aanvaller alleen op Ter Stegen afliep. Alberola twijfelde niet en deelde een directe rode kaart uit. Met een man meer ging Valencia nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, al werd die in het restant van de wedstrijd niet meer gevonden. Valencia smeekte tien minuten voor tijd nog om een penalty na een vermeende overtreding van Kessié op Fran Pérez, maar die werd niet gegeven.

?????????????????????? ??

Een fantastische pass komt aan bij Raphinha en die knikt in één beweging de bal over doelman Mamardashvili ?????



Barcelona - Valencia: 1-0 ?#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia pic.twitter.com/PcQtHwRsFo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

???????? ??



Valencia ruikt bloed in Camp Nou. Barça moet met tien man verder na rood voor Ronald Araújo ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaValencia pic.twitter.com/9mEHikEldX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023