Nederlanders grijpen absolute hoofdrol bij ruime zege van Royal Antwerp

Zondag, 5 maart 2023 om 18:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:08

Jurgen Ekkelenkamp en Gyrano Kerk waren zondag van onschatbare waarde voor Royal Antwerp. Zowel de middenvelder als de aanvaller vonden tweemaal het net tijdens de 5-0 zege op KV Mechelen. Bovendien schreven Ekkelenkamp, Kerk en Vincent Janssen ook allen een assist achter hun naam. Door de zege neemt de ploeg van trainer Mark van Bommel de tweede plaats in de Jupiler Pro League voorlopig over van Union Sint-Gillis, dat zondagavond nog in actie komt tegen KAS Eupen. Mechelen staat dertiende.

Antwerp voerde in de openingsfase de druk op en dat leidde na een kwartier tot de openingstreffer. Mandela Keita gaf voor op Ekkelenkamp, die van dichtbij voor de 1-0 zorgde. Nikola Storm probeerde Antwerp-doelman Jean Butez even later te verrassen, maar slaagde daar niet in. Mechelen-verdediger Lucas Bijker liet zich gelden met een harde charge op Jelle Bataille, wat de Nederlander een gele kaart opleverde. Even later stond het 2-0. Janssen bediende Arbnor Muja, wiens schot tot een rebound leidde. Ekkelenkamp profiteerde. Nadat Janssen een goede kans liet liggen, was het vlak voor rust alsnog raak. Kerk kreeg de bal voor zijn voeten na een mislukte poging van Ekkelenkamp en schoot binnen. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar dat bleek ternauwernood onterecht.

Een kwartier na rust probeerde Janssen zich alsnog bij zijn landgenoten op het scorebord te voegen. Dit keer stuitte de goaltjesdief op de vuisten van doelman Gaetan Coucke. Even na een uur spelen kreeg Ekkelenkamp een publiekswissel. Hij werd vervangen door Christopher Scott. De Duitser zag hoe Kerk het duel in de 70ste minuut in het slot gooide. Janssen verlengde een doeltrap van Butez tot bij Kerk, die door de benen van verdediger David Bates doel trof: 4-0. Janssen bleef het proberen, maar een doelpunt bleek hem niet gegund te zijn. In de slotfase werd het via Michel Ange Balikwisha alsnog 5-0. Janssen kopte opnieuw goed door op Kerk en na een sprint bracht hij de bal bij Balikwisha, die afrondde.