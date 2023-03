Koeman ziet Frimpong scoren, assist leveren én uitvallen bij winst Leverkusen

Zondag, 5 maart 2023 om 17:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:38

Jeremie Frimpong heeft zondagmiddag een absolute hoofdrol vertolkt bij Bayer Leverkusen. Die Werkself versloeg Hertha BSC, mede dankzij een doelpunt en een assist van de vleugelverdediger: 4-1. Frimpong, die nu op zes doelpunten en zeven assists dit seizoen staat, viel na een klein halfuur spelen uit met een blessure. Zijn vervanger, Timothy Fosu-Mensah, veroorzaakte de strafschop die leidde tot de enige treffer van de bezoekers. Leverkusen klimt naar de negende plek, terwijl nummer veertien Hertha, waar Jean-Paul Boëtius na een uur inviel. slechts één punt boven de streep staat.

Leverkusen begon scherp aan de wedstrijd en kwam na twaalf minuten op voorsprong. Moussa Diaby stuurde Frimpong weg, die op zijn beurt Serdar Azmoun vond bij de eerste paal. De Iraniër tikte behendig binnen: 1-0. Frimpong zorgde even later zelf voor de 2-0. Diaby en Frimpong waren na een pass vanaf de rechterkant vertrokken en hun snelheid bleek veel te machtig voor Hertha. Diaby gaf uiteindelijk voor op de Nederlander, die geen overtuigende poging in huis had maar toch scoorde: 2-0. Na een klein halfuur moest Frimpong de strijd echter geblesseerd staken. Het is vooralsnog onduidelijk of de aankomende interlandperiode bij het Nederlands elftal in gevaar komt. Frimpong werd vervangen door landgenoot Fosu-Mensah.

Na een uur schatte Diaby een scherpe steekpass van Florian Wirtz op waarde en vond vervolgens de korte hoek: 3-0. Toch leek Hertha even terug in de wedstrijd te komen. Fosu-Mensah beging in de zestien een onhandige overtreding op Marvin Plattenhardt, waarna Dodi Lukébakio de toegekende strafschop benutte: 3-1. Leverkusen bleef echter domineren en vond met een kleine twintig minuten te gaan zijn vierde treffer van de middag. Invaller Amine Adli sneed vanaf de rechterkant naar binnen en schoot raak in de verre hoek: 4-1. Het Berlijnse verzet was definitief gebroken. In de slotfase was Piero Hincapié dicht bij de 5-1, maar hij kopte over. De Ecuadoriaan werd direct daarna vervanger door Daley Sinkgraven. Ondanks een poging van Jonathan Tah bij de tweede paal zou er niet meer gescoord worden.