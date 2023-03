Luuk de Jong ziet slechts één opvolger voor zichzelf in Nederlands elftal

Zondag, 5 maart 2023

Luuk de Jong ging tegen RKC Waalwijk (0-1 winst) door zijn enkel, maar de spits van PSV verwacht niet lang uit de roulatie te zijn. De Jong is als vanzelfsprekend blij met de drie punten die zijn ploeg meeneemt uit het Mandemakers Stadion, maar maakt zijn elftal ook een verwijt. "We creëerden veel kansen, dan moet je ook het afmaken", aldus De Jong bij ESPN.

De Jong haakte in de 56ste minuut van de wedstrijd af met een enkelkwetsuur. "Het is een beetje dik", zegt de 32-jarige aanvaller na afloop. "Ik hoop dat het meevalt en ik verwacht het eigenlijk ook. Het veld werd een beetje ongelijk en toen ik klapte ik er doorheen. Een momentje van verstappen. Ik kan nu nog gewoon lopen hoor, zeker."

PSV wist dat het moeilijk kon worden bij de provinciegenoot uit Waalwijk. "RKC speelt gewoon goed voetbal dit seizoen", zegt De Jong. "Heel veel ploegen hebben het hier lastig. Dan probeer je hier te domineren. In de eerste helft vond ik dat we het goed deden. Dan moeten we onszelf wat meer belonen, dat deden we helaas niet. Als je niet twee of drie goals extra maakt, dan blijft het lastig. Dan zie je dat RKC het initiatief probeert te gaan nemen en dan wordt het nog gevaarlijk en kan het een gelijkspel worden. Wij raakten de bal te snel kwijt vaak, daar moet je echt voor waken."

De Jong verraste deze week door te bedanken voor het Nederlands elftal. "Ik heb vanaf mijn debuut in 2011 hele mooie jaren gehad bij Oranje", legt hij uit. "Ik heb EK's en een WK gespeeld. Ik word ook ouder, ook fysiek. Nu kan ik me volledig op PSV focussen. Ik heb twee jonge kinderen, dat vind ik ook belangrijk. Ik speel ook niet altijd. Ik ben altijd met veel eer voor het Nederlands elftal uitgekomen. We hebben een fantastische groep, maar ik denk dat ik nu voor mezelf moet kiezen. Ik vind focus op PSV en mijn familie nu belangrijker." Een 'nieuwe Luuk de Jong' heeft hij nog niet gesignaleerd. "Wout Weghorst kan het natuurlijk fantastisch, dat hebben we gezien. Verder heb ik nog niet echt iemand gezien, maar wie weet binnenkort."

De reactie van Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, zag een vergelijkbaar wedstrijdverloop als zijn aanvoerder De Jong. "We hadden in de rust al met 2-0 of 3-0 voor moeten staan, dan maak je het jezelf enorm veel makkelijker", aldus de trainer van PSV, die ook een update gaf voor de blessuregevallen bij PSV. "De Jong is door zijn enkel gegaan. Dat moeten we even bekijken." Guus Til en Mauro Júnior waren er überhaupt niet bij in Waalwijk. "Til heeft een enkelblessure", vervolgt Van Nistelrooij. "Die hopen we snel weer erbij te krijgen. Mauro moet verder onderzocht worden. Dat zou om een langdurigere blessure kunnen gaan."