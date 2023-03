John Heitinga licht toe waarom hij Kenneth Taylor passeert tegen NEC

Zondag, 5 maart 2023 om 16:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:47

John Heitinga heeft tekst en uitleg gegeven bij waarom Kenneth Taylor tegen ontbreekt in de basis tegen NEC. De interim-trainer van Ajax spreekt van 'een tactische keuze' om meer balans te krijgen in het elftal. "Kenneth moet dit als motivatie gebruiken", aldus Heitinga bij ESPN.

Heitinga koos in alle competitiewedstrijden onder zijn leiding tot nu toe voor dezelfde basiself. Daarin was ook plek voor Taylor, die nu echter naar de bank verdwijnt vanwege het doorschuiven van Edson Álvarez. "We kiezen voor een stukje balans", licht Heitinga zijn keuze toe. "We hebben een aanvallende ploeg en wat jongens die wat risico in hun spel hebben en dan moet je zorgen dat je goed staat."

Onder Alfred Schreuder was Davy Klaassen vaak het kind van de rekening bij wisselingen op het middenveld. "Dat had ook gekund", zegt Heitinga. "Maar dit is op dit moment het beste wat wij denken, Davy met zijn diepgang en de creativiteit in samenwerking met Steven Berghuis en Mohammed Kudus. Kenneth moet dit als motivatie gebruiken. We hebben de afgelopen weken soms heel goed gespeeld, maar zijn ook kwetsbaar geweest."

Calvin Bassey neemt de vrijgekomen plek van Álvarez achterin over. Hij start naast Jurriën Timber en wordt op links en rechts geflankeerd door respectievelijk Owen Wijndal en Devyne Rensch. Bassey mocht in Europees verband al wel een aantal keer starten, maar nog niet in een competitiewedstrijd. Het duel tegen NEC start om 16.45 uur.