Uitvallen Luuk de Jong smet op eerste uitoverwinning PSV in 2023

Zondag, 5 maart 2023 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:11

PSV is er voor de eerste keer na de winterstop in geslaagd om buiten Eindhoven te winnen in de Eredivisie. Helemaal soepel verliep het allemaal niet, maar desondanks werd RKC Waalwijk zondag met 0-1 verslagen door het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij. Johan Bakayoko was de matchwinner van PSV. Er was ook tegenslag voor de Eindhovenaren, want Luuk de Jong viel na rust uit met een enkelblessure nadat hij zich verstapte.

Van Nistelrooij wijzigde zijn opstelling slechts op één plaats ten opzichte van het met 3-1 gewonnen bekerduel met ADO Den Haag van donderdagavond. Joël Drommel startte door de afwezigheid van Walter Benítez opnieuw onder de lat bij PSV. De Argentijnse doelman raakte begin deze week geblesseerd en kan voorlopig niet in actie komen. De verdediging werd tegen RKC gecompleteerd door Philipp Mwene, Andre Ramalho, Jarrad Branthwaite en Patrick van Aanholt. Xavi Simons kreeg tegen ADO nog rust, maar vormde tegen RKC een middenveld met Joey Veerman en Ibrahim Sangaré. In de voorhoede koos Van Nistelrooij voor Bakayoko, De Jong en Fábio Silva. Guus Til was niet fit en ontbrak derhalve in de wedstrijdselectie.

Johan Bakayoko zet zijn uitstekende vorm door in Waalwijk! ??#rkcpsv — ESPN NL (@ESPNnl) March 5, 2023

Het werd snel duidelijk dat PSV de bovenliggende partij was in Waalwijk, al kopte Juriën Gaari naast namens de thuisclub in kansrijke positie. Kort daarvoor schoot Silva een meter naast na goed voorbereidend werk van De Jong. PSV bleef drukzetten en het was vooral aan de uitblinkende doelman Etienne Vaessen te danken dat RKC op de been bleef in de Brabantse derby. De keeper redde onder meer tweemaal bij een vrije trap van PSV, De openingstreffer van de bezoekers kwam er alsnog na 36 minuten. Via Simons en de hak van Veerman kwam de bal bij de tweede paal terecht bij Bakayoko, die van dichtbij hard uithaalde en zijn vijfde Eredivisie-doelpunt van het seizoen liet noteren.

PSV wilde na rust orde op zaken stellen en in dat kader was Veerman dicht bij de 0-2. De middenvelder stoomde op richting de zestien van RKC en krulde de bal maar net naast het doel. RKC liet zich ook niet onbetuigd: Michiel Kramer kreeg een ideale mogelijkheid, maar kopte naast na een afgemeten voorzet van Iliass Bel Hassani. De teleurstelling was dan ook groot bij de spits. Aan de andere kant leek De Jong zijn enkel te verzwikken toen hij een lange bal van Vaessen probeerde te blokken. De situatie oogde even ernstig, maar de PSV-spits kon op eigen gelegenheid het veld verlaten. Anwar El Ghazi verving De Jong in de voorhoede van de Eindhovenaren.

Diezelfde El Ghazi raakte kort na zijn entree de lat. Korte tijd later claimde Kramer een strafschop toen hij onderuit ging in de zestien, maar arbiter Martin van den Kerkhof legde de bal niet op de stip. Van Nistelrooij zag Bel Hassani maar net naast schieten en besloot om Érick Gutiérrez in te brengen voor Bakayoko. PSV was na rust minder dominant, al kopte André Ramalho uit een corner net naast. Er was irritatie bij Van Aanholt toen Van den Kerkhof niet liet doorspelen. De linksback kreeg net als Van Nistelrooij geel wegens hevig protesteren. De ingevallen Florian Jozefzoon schoot van dichtbij nog hoog over, al werd de aanvaller behoorlijk gehinderd bij zijn poging. Voormalig PSV'er Zakaria Bakkali kwam nog binnen de lijnen, maar ook hij kon een nederlaag van RKC niet meer voorkomen.