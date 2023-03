Feyenoord ziet Shakhtar Donetsk ongenadig hard uithalen; Traoré blinkt uit

Zondag, 5 maart 2023 om 16:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:34

Shakhtar Donetsk gaat met een uitstekend gevoel richting de Europa League-wedstrijd tegen Feyenoord. De Oekraïense topclub won zondag met liefst 0-7 van FC Metalist 1925 Kharkiv. Het derde doelpunt werd gemaakt door voormalig Ajacied Lassina Traoré, die tevens een assist in huis had. Shakhtar en Feyenoord nemen het donderdag vanwege de oorlog in Oekraïne in het Poolse Warschau tegen elkaar op in het heenduel in de achtste finale van de Europa League.

De ploeg van trainer Igor Jovicevic kwam al in de vijfde minuut op voorsprong. Taras Stepanenko had een goede pass in huis op Oleksandr Zubkov, die van dichtbij binnen kon tikken: 0-1. De tweede treffer viel een kleine tien minuten later. Traoré bereikte Bogdan Mykhaylichenko, die eveneens in de korte hoek doel trof: 0-2. Traoré was in vorm en beloonde zichzelf door hard raak te schieten na goed voorbereidend werk van Artem Bondarenko: 0-3. Daarmee was het voor rust nog niet gedaan. Een fraaie dieptepass van Yaroslav Rakitskyi werd op waarde geschat door Zubkov, die doel trof met een laag schot in de verre hoek: 0-4.

De honger van Shakhtar was ook na de onderbreking niet gestild. Hoe de 0-5 tot stand kwam zag echter niemand aankomen. Kharkiv-doelman Denys Sydorenko leek de bal simpel aan te kunnen nemen, maar liet de bal door zijn benen glippen. De 0-6 viel na een klein uur spelen. Ivan Petryak zag een rebound voor zijn voeten belanden en schoot onberispelijk raak. Het laatste doelpunt van de middag viel in de 66ste minuut. Centrale verdediger Rakitskyi stoomde op en zorgde met een feilloos schot voor de 0-7. Ondanks dat er daarna nog een klein halfuur aan speeltijd resteerde, vond Shakhtar het net niet meer. Door de overwinning komt Shakhtar in punten gelijk (36) met koploper Dnipro-1, dat eerder dit seizoen nog tegenstander was van AZ in de Conference League.