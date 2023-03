Drie agenten raken gewond na rellen tussen supporters Volendam en Emmen

Zondag, 5 maart 2023 om 16:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:34

Na afloop van het duel tussen FC Volendam en FC Emmen op zaterdag (3-1) zijn supporters van beide ploegen met elkaar op de vuist gegaan. Op beelden is te zien hoe de groepen elkaar te lijf gaan, onder meer met fietsen. Drie agenten zijn slachtoffer geworden van mishandeling.

De wedstrijd in Volendam eindigde na een totale ommekeer in de tweede helft in een 3-1 overwinning voor de Noord-Hollanders. Na afloop kwam het tot een confrontatie tussen de supporters, waarbij ook drie agenten slachtoffer zijn geworden van mishandeling. "Er is geslagen, geschopt en met materiaal naar agenten gegooid", meldt een woordvoerder van de politie aan de NOS.

Tot op heden heeft de politie één aanhouding verricht. Het gaat om een 33-jarige man uit Emmen, die op de weg terug was van Volendam en in Zwolle werd aangehouden. Hij wordt verdacht van twee van de drie gevallen van mishandeling. De vechtpartij vond plaats achter een huizenblok, dat door een sloot wordt gescheiden van het Kras Stadion in Volendam. De politie stelt dat het uit de hand liep toen Emmen-supporters na de wedstrijd naar de bussen achter het parkeerterrein werden geleid.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Naast de beelden die online circuleren, worden ook de bewakingscamera's in de buurt bekeken. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat er rellen plaatsvinden na een thuiswedstrijd van Volendam. Op 12 november vorig jaar ging het mis na het duel met FC Utrecht. Supportersgroepen raakten toen slaags op de Volendamse dijk. Er werden ramen ingegooid en ook vlogen er barkrukken en fietsen door de lucht.