Eén potentiële Oranje-klant ‘vond niet dat hij het recht had’ op een selectie

Zondag, 5 maart 2023 om 15:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:20

Kjell Scherpen was verrast toen hij zijn naam terugzag in de voorselectie van Oranje. De 23-jarige sluitpost is een van de vijf keepers die kans maakt op speeltijd in het tweetal EK-kwalificatiewedstrijden eind maart. Scherpen vindt echter dat hij nog te wisselvallig presteert, zo laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vond niet dat ik het recht had om eraan te denken."

Scherpen ontving vrijdagochtend een mailtje van de KNVB en het rijtje namen dat daarin stond deed zijn wenkbrauwen fronsen. "Het is een mooi rijtje, maar ik vind mezelf nog niet zo stabiel presteren dat ik bezig was met het Nederlands elftal. Natuurlijk, Justin Bijlow is geblesseerd. Andries Noppert is nog niet fit. Dus ik wist ook dat er wat geschoven moest worden. Maar ik vond niet dat ik het recht had om eraan te denken", zegt de Vitesse-goalie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is voor het eerst sinds lange tijd dat Scherpen weer eerste keus is bij een club. De Emmenaar vindt echter dat hij nog te veel 'momentjes' heeft. "Tot nu toe is het een moeizaam, wisselvallig seizoen voor mij. Ik kwam hier natuurlijk na drie duels, toen het niet lekker liep. Ik was gretig, wilde mezelf direct laten zien, maar ik had geen ritme. Je komt toch anders binnen als je twee volle seizoenen achter de rug hebt. En door twee blessures en de rode kaart tegen PSV ben ik niet echt in een lekker ritme gekomen", aldus Scherpen.

De nog jonge goalie wordt dit seizoen door Vitesse gehuurd van Brighton & Hove Albion en groeide direct na zijn komst uit tot eerste keus in Arnhem. Hoewel hij bij tijd en wijle een weifelende indruk maakt, geeft Phillip Cocu hem tot nog toe altijd het vertrouwen. Scherpen kwam vooralsnog tot zestien duels in Arnhemse dienst, waarin hij 23 keer moest vissen. Naast Scherpen behoren ook Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Bart Verbruggen (Anderlecht) en Noppert (sc Heerenveen) tot de voorselectie van Oranje. Laatstgenoemde is waarschijnlijk niet op tijd fit voor komende interlandperiode.