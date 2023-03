Van Nistelrooij reageert koeltjes op mediarel en gaat in op situatie Mauro

Zondag, 5 maart 2023 om 14:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:41

Ruud van Nistelrooij vindt nog altijd dat hij niks raars heeft gezegd voorafgaand aan de vorige competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. De PSV-trainer plaatste de Waalwijkers in september op een voetstuk, wat breed uitgemeten werd in de media. Zes maanden later is Van Nistelrooij nog altijd op zijn hoede voor de huidige nummer acht van de Eredivisie. "Wij moeten top zijn om hier te winnen", spreekt de 46-jarige oefenmeester voorafgaand aan het uitduel in Waalwijk.

Toen PSV in september moest opdraven tegen RKC gingen de Eindhovenaren door een moeilijke fase. Van Nistelrooijs vinnige reactie op de vraag 'of het fijn was om de Waalwijkers te treffen in een dergelijke fase' maakte veel los in de media. "Welke spelers van RKC vind jij dan prettig om tegenover te komen staan? Jij zet RKC weg alsof het een makkie wordt, maar het is gewoon een ervaren en goede ploeg. Het is geen pretje om daar tegen te spelen", beet Van Nistelrooij een journalist destijds toe.

De Geffenaar staat zes maanden later nog altijd achter zijn woorden. "Wat ik toen heb gezegd is dat als je de spelers en selectie van RKC ziet, er heel veel goede spelers bij zitten. Ik vind het dus niet heel raar wat ik toen zei. Het is gewoon een degelijke ploeg, met veel ervaring. Dus wij moeten top zijn om hier te winnen", zegt Van Nistelrooij zondag voor de camera's van ESPN.

Afwezigheid Mauro Júnior en Guus Til

Van Nistelrooij heeft ook nieuws over Mauro Júnior en Guus Til. Beiden ontbreken in Waalwijk vanwege blessureleed. "Guus en Mauro zijn in behandeling. Guus verwachten we snel weer terug, van Mauro moeten we de komende tijd even kijken hoe het gaat", zegt Van Nistelrooij. Voor Mauro is zijn blessure de zoveelste smet op een al niet vlekkeloos seizoen. De Braziliaanse alleskunner had zich net weer in de basis gevochten, nadat hij de seizoenstart al moest missen vanwege een liesblessure.