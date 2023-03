Excelsior heeft tegen Sparta helemaal niets aan eerste goal in 460 minuten

Zondag, 5 maart 2023 om 14:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:41

Sparta Rotterdam heeft zondag de stadsderby met Excelsior met ruime cijfers gewonnen: 1-4. De thuisclub wist voor het eerst in meer dan vierhonderd minuten weer te scoren in de Eredivisie, maar dat was dus bij lange na niet voldoende om een goed resultaat te boeken op eigen veld. Sparta verstevigt dankzij de driepunter de zesde plaats, terwijl Excelsior door de forse nederlaag en de vijftiende plaats achterom moet blijven kijken.

Tobias Lauritsen had Sparta in de derde minuut al aan de leiding kunnen brengen, ware het niet dat doelman Stijn van Gassel alert was en redding wist te brengen. Er was in de beginfase tegenslag voor Excelsior: Marouan Azarkan raakte geblesseerd en moest zich laten vervangen door Couhaib Driouech. Tot overmaat van ramp tikte de van een schorsing teruggekeerde Redouan El Yaakoubi de bal na een voorzet vanaf rechts in zijn eigen doel: 0-1. Excelsior liet het er echter niet bij zitten en claimde tot drie keer toe een strafschop vanwege overtredingen en een handsbal. Arbiter Bas Nijhuis legde de bal in geen enkel geval op de stip.

12 - @SpartaRotterdam scored 12 headed league goals this season, the joint highest tally in the Eredivisie 2022-23 (PSV also 12). Towering. pic.twitter.com/DBetxWsp8U — OptaJohan (@OptaJohan) March 5, 2023

De gelijkmaker van Excelsior leek er na ruim een halfuur te komen. Lazaros Lamprou presteerde het echter om van heel dichtbij naast te schieten. De 1-1 verscheen in de slotminuut van de eerste helft op het scorebord. Het was de ingevallen Driouech die de hoop terugbracht bij de fans van Excelsior met het eerste doelpunt van de degradatiekandidaat in bijna 460 (!) minuten. Nikolas Agrafiotis liet kort daarna de kans liggen om Excelsior zelfs aan de leiding te brengen halverwege de Rotterdamse derby. Sparta kende een moeilijke slotfase van de eerste helft, maar na rust was er geen vuiltje meer aan de lucht voor de bezoekende ploeg.

Vier minuten na de hervatting in Rotterdam was Koki Saito het eindpunt van een vlotte counter van Sparta en de aanvaller maakte alleen voor Van Gassel geen fout: 1-2. Nog geen tien minuten later kopte Lauritsen raak uit een hoekschop, waarmee het verzet van Excelsior gebroken leek. Binnen het uur tilde Sparta de stand naar 1-4. Ditmaal was het Bart Vriends die raak kopte uit een afgemeten hoekschop van Vito van Crooij. De subtopper liet in het restant van de derby de teugels wat vieren en de teleurgestelde Excelsior-fans zongen nog dat de spelers zich 'kapot moesten schamen' vanwege de vertoning in de tweede helft.