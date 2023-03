Ten Hag blikt nog één keer terug op breuk met Ronaldo: ‘Ik had mijn redenen’

Zondag, 5 maart 2023 om 12:48 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:55

Erik ten Hag staat nog steeds achter de beslissing van Manchester United om met Cristiano Ronaldo te breken. De Portugese sterspeler haalde in november in een explosief interview met de Britse presentator Piers Morgan hard uit naar Man United. Vooral Ten Hag en de clubleiding moesten het ontgelden. De Nederlandse manager maakte zich naar eigen zeggen niet druk over de beslissing om Ronaldo te laten vertrekken.

United en Ronaldo besloten eind vorig jaar naar aanleiding van het veelbesproken interview per direct uit elkaar te gaan. Een maand eerder verwijderde Ten Hag de 38-jarige aanvaller uit de selectie van the Red Devils. De maatregel volgde op een voorval tijdens de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0 winst). De Portugese vedette verliet voortijdig het stadion, na te hebben warmgelopen.

“Ik had mijn redenen om Ronaldo uit de selectie te verwijderen”, zegt Ten Hag in aanloop naar het Premier League-duel met Liverpool. “Die waren duidelijk. Ik kende ook de gevolgen en wist dat het ook een negatieve uitkomst had kunnen hebben. Dat kan altijd in het voetbal. Maar ik maak me geen zorgen. Ik slaap ook goed, zelfs tijdens die nachten. Ik moet beslissingen nemen om de club en de ploeg vooruit te helpen."

"Dat is mijn werk en dat is de verantwoordelijkheid die ik heb”, vervolgt Ten Hag. “Ik moet achter die beslissingen staan. Natuurlijk heb je niet altijd veel tijd. Ik herinner me dat we in die periode tien dagen hadden om te overwegen welke keuze de beste zou zijn. Je moet altijd strategisch denken.” Het vertrek van Ronaldo heeft United uiteindelijk goed gedaan. The Mancunians verloren slechts een van hun laatste elf Premier League-duels. Daarnaast leidde Ten Hag United eind vorige maand naar de eerste prijs in zes jaar tijd. In de finale van de EFL Cup werd Newcastle United met 2-0 aan de kant gezet.