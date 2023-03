Aad de Mos: ‘Natuurlijk is hij geschikt voor Feyenoord, ik geef groen licht'

Zondag, 5 maart 2023 om 12:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:19

Aad de Mos denkt dat Henk van Stee uitermate geschikt is voor de functie van technisch directeur bij Feyenoord. De momenteel clubloze Rotterdammer vervulde deze rol eerder onder meer drie jaar bij stadgenoot Sparta en is klaar om terug te keren in de voetballerij. Feyenoord nam vorig jaar afscheid van 'td' Frank Arnesen en sindsdien neemt algemeen directeur Dennis te Kloese de technische afdeling tijdelijk voor zijn rekening.

Hans Kraay junior vraagt aan De Mos in Goedemorgen Eredivisie van ESPN of Van Stee geschikt is voor Feyenoord. "Ja, natuurlijk", antwoordt de voormalig coach van onder meer Ajax en PSV. "Hij heeft de bagage. Henk heeft in het buitenland gewerkt en kent de club. Hij kent het DNA van de club en is trainer geweest bij Feyenoord. Maar ik heb het idee dat Te Kloese het zelf veel te leuk vindt. Ik heb ook nooit begrepen waarom Arnesen weg moest. Of dat nou met zijn gezondheid te maken had, of dat ze het zelf beter wilden en kunnen."

"Wat ik ook lees is dat het perfect gaat tussen Slot en Te Kloese, dat Slot zelf ook een beetje technisch manager kan spelen. Het is allemaal niet eenvoudig. Maar het zou wel een goede instap zijn: een nieuwe 'td' en dan ook een nieuwe trainer zoeken", loopt De Mos alvast vooruit op een eventueel vertrek van Slot bij Feyenoord deze zomer. "Ik zet het licht op groen, Hans." Van Stee werkte eerder twee periode als hoofd opleidingen in De Kuip en was tevens kort interim-trainer van Feyenoord.

"Ik ga hier aan tafel niet zeggen dat ik het niet ga doen. Dat zou wel een uitdaging zijn", reageert Van Stee op de vraag van Kraay of hij het een 'eer' zou vinden om bij Feyenoord te mogen werken. "Maar ik denk dat Feyenoord al een naam heeft, anders zouden ze al eerder aan de bel hebben getrokken, denk ik. Maar het is niet alleen Feyenoord. Ik ben bewust een jaar niet in de publiciteit geweest (na het vertrek bij Sparta in 2021, red.). Ik wilde echt een jaar bijtanken en heel veel wedstrijden zien. En de tijd is rijp om weer bij een club aan de slag te gaan. Dat kan Feyenoord zijn, maar ook een andere club."