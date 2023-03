De Mos constateert extra druk bij Kooij als hij Feyenoord moet fluiten

Zondag, 5 maart 2023 om 11:12 • Rian Rosendaal

Aad de Mos vindt het niet zo gek dat arbiter Joey Kooij zaterdagavond een tweede gele kaart gaf aan Isak Määttä. De analist stelt zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie dat scheidsrechters altijd extra onder druk staan bij duels in De Kuip. De linksback van FC Groningen werd door Kooij weggestuurd nadat hij de bal tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh schoot. Na afloop wilde de arbiter overigens niet voor de camera van ESPN verschijnen.

"Bij Feyenoord word je onder druk gezet als jonge scheidsrechter", verwijst De Mos naar het feit dat Kooij pas 31 jaar oud is. "De grote jongens vroeger, Mario van der Ende en Dick Jol, die hadden daar maling aan. Maar met de jonge scheidsrechters is dat nou eenmaal zo. Zeker tegen het einde, dan worden ze daar allemaal wakker in die Kuip. Dan hang je eraan. En Kooij wordt ook niet geholpen door de vierde man (Ingmar Oostrom, red.)." Na het rood voor Määttä speelde Groningen nog bijna veertig minuten met tien spelers tegen Feyenoord, dat kort voor tijd pas wist te scoren.

Ophef in De Kuip: Isak Määttä krijgt zijn tweede gele kaart nadat hij de bal tegen Alireza Jahanbakhsh schiet ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2023

"Het is een goede scheidsrechter hoor, maar dit is onervarenheid", geeft De Mos mee aan de fel bekritiseerde Kooij. "Ik ken hem al jaren, ook vanuit de jeugdtoernooien. Hij is langzaam naar de top gekropen, en dat is de beste weg. En die gaat het wel halen." Dat de laatste drie rode kaarten die Kooij gaf zijn geseponeerd, zegt De Mos niet zoveel. "Ik denk dat dat gewoon pech is."

Kooij wilde na afloop niet voor de camera van ESPN verschijnen. Presentator Jan Joost van Gangelen liet in De Eretribune weten dat Kooij tot zijn beslissing kwam vanwege 'bewust onsportief gedrag'. "Het is in mijn optiek een hele slechte beslissing", liet aanvoerder Michael Verrips in duidelijke bewoordingen weten. Määttä zelf was ook vol verbazing. "De bal was nog in het veld. Het was een fifty-fifty duel met Alireza Jahanbakhsh, ik probeer de bal weg te schieten. Ik raakte hem in zijn maag, iets wat ik uiteraard niet expres deed."