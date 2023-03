‘De Memphis Depay-show is begonnen, Barça trekt zich de haren uit het hoofd’

Zondag, 5 maart 2023 om 10:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:16

De Spaanse kranten zijn lyrisch over het optreden van Memphis Depay tegen Sevilla (6-1 winst). De Nederlander kreeg voor het eerst een basisplaats bij Atlético Madrid en betaalde het vertrouwen van zijn trainer Diego Simeone dubbel en dwars terug. Memphis scoorde in de eerste helft in een tijdsbestek van vier minuten twee keer.

“De Memphis-show is begonnen in het Wanda Metropolitano!”, kopt Marca. “Depay sloeg bij zijn eerste basisplaats meteen heel hard toe. Hij kwam voor drie miljoen van Barcelona naar Atlético en vecht met Álvaro Morata om een basisplaats, terwijl ze zich bij Barça zich toch wel even de haren uit het hoofd moeten trekken dat ze hem zo makkelijk van de hand hebben gedaan.. En hij is niet het eerste cadeautje uit het Camp Nou voor Atlético...”

?????????????? ?????????? op snelheid ?? Een goede een-twee met Antoine Griezmann en de spits kan zo doorlopen naar de goal om vervolgens koelletjes af te ronden ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/Wya9JTYc9s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

Luis Suárez verkaste in 2020 voor maximaal zes miljoen euro van Barcelona naar Atlético. De Uruguayaan won vervolgens direct de Spaanse landstitel met los Colchoneros. Antoine Griezmann mag eveneens worden gezien als een koopje. Barcelona legde in 2019 nog honderdtwintig miljoen euro neer om de 117-voudig Frans international bij Atlético weg te halen, waarna hij drie jaar later voor slechts twintig miljoen terugkeerde in het Wanda Metropolitano.

Mundo Deportivo zag Memphis een sterk koppel vormen met Griezmann. De Catalaanse krant spreekt over een ‘sprookjeshuwelijk’. “Bij zijn eerste basisplaats brulde de leeuw Memphis. En wat een duo was hij met Griezmann, de ‘kleine prins’ en ‘de leeuw’! Aan al het goede dat Atlético al binnenboord had, is met de komst van Memphis misschien wel een missing link toegevoegd. Het klikte tussen die twee.”

?????????? Memphis Depay ?? Na de 1-0 maakt hij op beeldschone wijze ook de tweede voor Atleti ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiSevillaFC pic.twitter.com/3XYKkP8SBD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 4, 2023

Memphis opende halverwege de eerste helft de score namens Atlético tegen Sevilla. De Moordrechter nam de bal goed aan op het middenveld, passte op Griezmann en zag hoe de Fransman een uitstekende steekpass in huis had. Memphis kreeg alle tijd en ruimte om Yassine Bounou te passeren en deed dat ook. De doelman werd door zijn benen gepasseerd: De 2-0 viel vier minuten later. De aanvaller ontving de bal op zo'n twintig meter voor het doel, legde de bal goed voor zijn rechter en vond de kruising op fraaie wijze. Youssef En-Nesyri tekende vijf minuten voor rust voor de 2-1. In de tweede helft bepaalden Griezmann, Yannick Carrasco en Álvaro Morata de eindstand op 6-1.