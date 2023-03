FC Groningen-trainer Van der Ree zwaar geïrriteerd: ‘We voelen ons bestolen’

Zondag, 5 maart 2023 om 08:49 • Jordi Tomasowa

Dennis van der Ree begrijpt niet waarom scheidsrechter Joey Kooij Isak Määttä tijdens het verloren Eredivisie-duel met Feyenoord (1-0) met rood van het veld stuurde. De arbiter gaf de verdediger van FC Groningen vlak na rust een discutabele tweede gele kaart nadat hij de bal tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh schoot. “We voelen ons behoorlijk bestolen”, aldus Van der Ree.

“Ik sta hier nu behoorlijk geïrriteerd”, zei Van der Ree voor de camera van ESPN. “Ik denk dat wij best aardige wedstrijd op de mat hebben gelegd tegen de koploper van de Eredivisie. Daar ben ik trots op. Maar de wedstrijd wordt Feyenoord in de schoot geworpen door de rode kaart die wij krijgen.”

Ophef in De Kuip: Isak Määttä krijgt zijn tweede gele kaart nadat hij de bal tegen Alireza Jahanbakhsh schiet ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2023

De trainer van Groningen begrijpt niet waarom Kooij Määttä in de 52ste minuut zijn tweede gele kaart gaf. “'Het is een goed duel, waarbij Jahanbakhsh valt. Isak probeert via hem een ingooi te krijgen, die hij ook krijgt. En tot onze verbazing krijgt Isak zijn tweede gele kaart en dus rood”, geeft Van der Ree aan. “Nee, ik heb niet gehoord dat er werd gefloten. Volgens mij ging het spel door en nadat de bal over de lijn ging, vlagde de grensrechter. We voelen ons behoorlijk bestolen, ja.”

De late nederlaag in De Kuip is een hard gelag voor Van der Ree. Groningen blijft zeventiende in de Eredivisie. “Uiteraard is dit een domper, maar ik zie ook hoe we de laatste weken trainen en spelen. We kijken niet te veel naar onze tegenstanders en proberen elke week weer punten te halen. En die gaan we ook zeker halen.”