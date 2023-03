Verbazing om tijdrekken FC Groningen: ‘Deden ze letterlijk al in de catacomben’

Zondag, 5 maart 2023 om 08:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:35

Oussama Idrissi vindt de rode kaart voor Isak Määttä meer dan terecht. De verdediger van FC Groningen ging in de eerste helft op de bon wegens tijdrekken en ontving vlak na rust zijn tweede kaart van scheidsrechter Joey Kooij nadat hij de bal tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh schoot. FC Groningen was na afloop woedend, maar volgens Idrissi, die namens Feyenoord matchwinner werd in De Kuip, moet de Trots van het Noorden eerst naar zichzelf kijken.

Määttä kreeg in de 52ste minuut zijn tweede gele kaart van Kooij. De Noorse verdediger en Jahanbakhsh sprintten naar de zijlijn om de bal in het spel te houden. Nadat de twee in botsing met elkaar waren gekomen, ging Jahanbakhsh naar de grond en schoot Määttä de bal tegen de Iraniër aan. Kooij was onverbiddelijk en toonde de Scandinaviër zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Groningen hield Feyenoord lang met tien man op 0-0, maar moest toezien hoe Idrissi in de 88ste minuut voor de 1-0 zorgde.

Ophef in De Kuip: Isak Määttä krijgt zijn tweede gele kaart nadat hij de bal tegen Alireza Jahanbakhsh schiet ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2023

“Ik vond beide gele kaarten gewoon ontzettend dom van hem”, zei Idrissi na afloop op de persconferentie. “Ze waren letterlijk in de catacomben al tijd aan het rekken, door heel lang in de kleedkamer te blijven zitten. De keeper heeft volgens mij een halfuur de tijd genomen om de bal eens naar voren te schieten. Dan weet je dat de scheids een keer geel gaat geven. En dat gebeurde in de eerste helft dus ook.”

Idrissi keek er niet vreemd van op dat Määttä vroeg in de tweede helft een rode kaart kreeg. “Ik stond aan de andere kant van het veld, maar in mijn belevenis schoot hij die bal bewust en onsportief tegen Alireza aan. Hij kon die bal overal naartoe schieten, maar schoot – in mijn optiek – bewust tegen Ali aan. Dat is onsportief, dan weet je dat er geel gegeven kan worden. Maar goed, ik ben geen scheidsrechter.”

Idrissi bracht De Kuip vlak voor tijd in extase nadat hij zijn indraaiende voorzet in de verre hoek zag verdwijnen. “Ik hoor vanaf de Onder 15, als ik naar binnen kom, dat ik moet mikken op de tweede paal als je de bal indraait. Mocht niemand hem aanraken, vliegt hij er alsnog in. Het is ook makkelijker voor de aanvallers, want de bal gaat al richting de goal. Voor de verdedigers is dat juist lastig want die moeten naar achter lopen. Eens in de twee, drie jaar kan hij erin gaan”, aldus Idrissi.